元日向坂46佐々木久美、キャミ姿のディズニー満喫コーデ披露「暑いし夜はびしょ濡れだし完全装備」
【モデルプレス＝2025/09/22】元日向坂46の佐々木久美が21日、自身のInstagramを更新。ディズニーリゾートでのキャミソール姿のコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】元日向坂人気メンバー、色白素肌際立つキャミ姿
佐々木は「涼しい日々ですね、夏も終わりなのかな」と季節の変わり目を実感。「気づいたら20代最後の夏だったよ〜思いっきり楽しみました」と色白の素肌が際立つキャミソールにミッキー型の帽子を被り、首に細めの白ストールを巻いたスタイルの写真を披露した。サングラスをかけた写真を引用したストーリーズでは、「暑いし夜はびしょ濡れだし完全装備」とコーディネートについて紹介している。
この投稿に、ファンからは「可愛いコーデ」「20代最後の夏、楽しめて良かった」「ディズニー似合ってる」「笑顔が素敵」「夏の思い出が伝わる」「透明感すごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元日向坂人気メンバー、色白素肌際立つキャミ姿
◆佐々木久美、ディズニーでの夏の思い出を振り返り
佐々木は「涼しい日々ですね、夏も終わりなのかな」と季節の変わり目を実感。「気づいたら20代最後の夏だったよ〜思いっきり楽しみました」と色白の素肌が際立つキャミソールにミッキー型の帽子を被り、首に細めの白ストールを巻いたスタイルの写真を披露した。サングラスをかけた写真を引用したストーリーズでは、「暑いし夜はびしょ濡れだし完全装備」とコーディネートについて紹介している。
この投稿に、ファンからは「可愛いコーデ」「20代最後の夏、楽しめて良かった」「ディズニー似合ってる」「笑顔が素敵」「夏の思い出が伝わる」「透明感すごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】