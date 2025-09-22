シャツよりスウェットより“この1枚”！【大人のハニーズ】40・50代の着映え♡「上品ブラウス」

クリーンなシャツや抜け感のあるスウェットトップスも頼りになるけれど、着映えするものを探すなら装飾感が美しいブラウスが筆頭候補に。今回は【ハニーズ】生まれの大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、40・50代のエレガントな魅力を引き出してくれそうな上品ブラウスをピックアップ。大人コーデをおしゃれに格上げしてくれそうな狙い目アイテムを紹介します。

プリーツ袖 × ボウタイで華やかに魅せる一着

【GLACIER lusso】「袖プリーツボウタイブラウス」\4,980（税込）

繊細なプリーツがあしらわれた袖と垂らすタイプのスタイリッシュなボウタイが、1枚でコーデを品よく華やかに見せてくれそうな一着。プリーツでボリュームを出した袖によって、華奢見えを狙えるのも嬉しいポイントです。結ばずキマるボウタイにはメタルパーツがあしらわれており、アクセサリー要らずでサマになるのがGOOD。

流れるラッフルフリルが控えめな甘さを演出

【GLACIER lusso】「アクセ付フリルブラウス」\3,980（税込）

タックを寄せすぎず、流れるようなラッフルフリルが顔まわりに華やかさを演出するこちらのブラウス。クルーネックをベースにした落ち着いたデザインのおかげで、フリルをあしらいつつも甘口になりすぎず、エレガントに見せたいミドル世代のコーデにも合わせやすそう。胸元で控えめに輝くメタルパーツは気分によって取り外しも可能です。

フェミニンなディテールと総柄が1枚で主役に

【GLACIER lusso】「総柄ハイネックブラウス」\3,980（税込）

こちらのブラウスは、ふんわりとしたキャンディスリーブの袖口やハイネックの襟元にシャーリングをプラスし、フェミニンなデザインに仕上げているのがポイント。ドットや花といった細かな総柄も相まって、コーデの主役として存在感を発揮する一着です。上品な透け感のあるシアー素材にはラメ入りの織り柄も入っており、コーデをグッときれい見えさせてくれそう！

たっぷりギャザーが女性らしいペプラムデザイン

【GLACIER lusso】「ペプラムギャザーブラウス」\4,980（税込）

女性らしいドレープ感のある風合いの素材にたっぷりとギャザーをあしらったルックスが上品で、高見えにも期待できる一着。ウエストの切り替えからふわりと広がるペプラムデザインは、着映えを狙えるだけでなくボディラインのカバー役も任せられそうです。ボタンを開けて羽織として着回せば、ラフな雰囲気へと様変わり。コーデに抜け感を与えてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ