¡¡Ê¼¸Ë¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï¡¢±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè32²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥«¥Ã¥×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÇÛÉÛÊýË¡¤ò¡¢24Æü¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ø¤ÎÀèÃå½ç¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢Æ±¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤À¤±¤¤¤Ð ¥°¥ë¥á¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2025 Âè8ÃÆ¡ª¡×¤ÎÂÐ¾Ý¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢¾ìÆâÇäÅ¹¤ÇÆ±¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Ë500±ß°Ê¾å¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¸þ¤±¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÑ¹¹ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Æü¤Î±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ìÍè¾ì¼Ô¤ËÀèÃå½ç¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇÛÉÛ¤Ï1¿Í1Ëç¤Ç¡¢¾ì½ê¤ÏÀµÆþ¾ìÌç¤ÈÅìÆþ¾ìÌç¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«Ìç¤Ï¸áÁ°10»þ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£