¹ë²÷¤Êµû²ð¤È¥ï¥¤¥ó¤Ç³Ú¤·¤à¥Ç¥£¥Ê¡¼¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡¿¥«¥ó¥Ê¡Ö¥³¥³¥Ã¥È¤´ÈÓ ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡×
¹ë²÷¤Êµû²ð¤ÈºÌ¤êË¤«¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢½©¤ÎÌë¤òìÔÂô¤Ë±é½Ð¡ª
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥«¥ó¥Ê¡×¤«¤é¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¸ÂÄê¤Î¥³¥³¥Ã¥È¤´ÈÓ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ä¤¤Ç¡¢ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡ù
²Á³Ê¡§24,000±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Á2025Ç¯10·î31Æü
Äó¶¡»þ´Ö¡§17:00¡Á21:00
Í½ÌóÊýË¡¡§¤´ÍøÍÑÆü¤Î3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß
Äó¶¡Å¹ÊÞ¡§Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥«¥ó¥Ê¡×
¢¨»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹
¢¨¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÍ¥Àè°ÆÆâ¤Î¼õÉÕ¡Ë¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß´°Î»¸å¤Ë¡¢ËÜ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨1Æü¤ÎÄó¶¡¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥«¥ó¥Ê¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢½©¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥³¥³¥Ã¥È¤´ÈÓ ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡×¡£
Äó¶¡»þ´Ö¤Ï17:00¡Á21:00¤Ç¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥³¥Ã¥È¤´ÈÓ¤Ï¡¢¥«¥ó¥ÊÌ¾Êª¤Î°ìÉÊ¤ò¥¹¥Ú¥¤¥óÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
´ä¼ê¸©»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ö¶â¿§¤ÎÉ÷¡×¤È¸Þ¹òÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢µû²ð¤Î»ÝÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀ÷¤ß¹þ¤à¤è¤¦¡¢¥µ¥Õ¥é¥ó¤È¶¦¤Ë¹Å¤á¤Ë¿æ¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Çò¤À¤·¤È¥´¥Þ¥À¥ì¤ò±£¤·Ì£¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¯¤È¿¼¤ß¤ò¥×¥é¥¹¡£
ÆéÄì¤Ë¤Ç¤¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¡È¤ª¤³¤²¡É¤â¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Î¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢Å·Á³¤¨¤Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³¤¤Î¹¬¤¬¹ë²÷¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡£
¤¨¤Ó¤Ï¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥ì¥¢¤Ë²ÐÆþ¤ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
»Å¾å¤²¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿ÆÃÀ½¤Î¥ª¥Þ¡¼¥ë¥¨¥Ó¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ë¥¥å¥È¥ê »°¼ï¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤È¡Ö·ÜÆù¤È¸Þ¼ïÆ¦¤Î¥¹¡¼¥×¡×¤¬ÉÕ¤¡¢¤µ¤é¤Ë3¼ï¤Î¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤âÉÕÂ°¡£
Ì£³Ð¡¦¹á¤ê¡¦ºÌ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¸ÂÄê¤Ç³Ú¤·¤à¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¿¥¤¥à¡£
¢¨»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹
¢¨1Æü¤ÎÄó¶¡¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤´ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï120Ê¬¤Ç¤¹
¢¨¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÐ±þ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ËÜ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÂç¿Í2Ì¾ÍÍÍÑ¤Ç¤¹
¢¨Âç¿Í2Ì¾ÍÍÍÑ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï»öÁ°¤ËÅ¹ÊÞ¤Ø¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
