¶âÀµ²¸Áí½ñµ ¡ÈÊÆ¹ñ¤¬Èó³Ë²½Í×µá¤òÊü´þ¤Ê¤éÂÐÏÃ¤â¡É±éÀâ¤Ç¸ÀµÚ¡¡¡ÖÈëÌ©Ê¼´ï¤ò¿·¤¿¤ËÊÝÍ¤·¤¿¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¡×¤È¤â
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Èó³Ë²½¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤òÊü´þ¤¹¤ì¤Ð¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐÏÃ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¤«¤é³«¤«¤ì¤¿ºÇ¹â¿ÍÌ±²ñµÄ¤Ç¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬21Æü¡¢½ÅÍ×±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¶âÁí½ñµ¤Ï³Ë¤òÀäÂÐ¤Ë¼êÊü¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ËÌÄ«Á¯¤ËÈó³Ë²½¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤òÊü´þ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÂÐÏÃ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈëÌ©Ê¼´ï¤ò¿·¤¿¤ËÊÝÍ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅý°ì¤ÏÉÔÍ×¡×¤ÈÂÐÏÃ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£