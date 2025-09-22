ÌÔ½ë´ü´Ö¤Ë¡Ö¹©»ö¤ò¤·¤Ê¤¤ÁªÂò»è¡×¤ò¡¡¹ñ¸ò¾Ê¤¬¡È²Æµ¨µÙ¹©¡É¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¡¡»î¹ÔÆ³Æþ¤ÇÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ë¸ú²Ì¤¬
¹©»ö¸½¾ì¤Îºî¶È°÷¤ò²Æ¤Î½ë¤µ¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¡¢ÌÔ½ë¤Î´ü´Ö¤òÈò¤±¤Æ¹©»ö¤ò¹Ô¤¦²Æµ¨µÙ¹©¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ë¤µ¤Ë¤è¤ëºî¶È°÷¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤ÎÌÔ½ëÂÐºö¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¡¢¹ñ¤¬¼õÃí¤¹¤ëÆ»Ï©¹©»ö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÌÔ½ë¤Î´ü´Ö¤Ï¹©»ö¤ò¤»¤º¤Ë½àÈ÷¤äÄ´ºº¤Ë¤¢¤Æ¤ë¡Ö²Æµ¨µÙ¹©¡×¤ÎÆ³Æþ¤Î¸¡Æ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²Æµ¨µÙ¹©¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤«¤é¹ñ¸ò¾Ê¤Î±§ÅÔµÜ¹ñÆ»»öÌ³½ê¤¬ÆÈ¼«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÔ½ëÂÐºö¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ»Ï©¤Î²¹ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë´ü´Ö¤òÈò¤±¤é¤ì¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Î´ü´Ö¤Ëºî¶È¤ò¤·¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤ò»ö¶È¼Ô¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
