地元仙台で「箸休め」を書いてみる初の試みをしております。

地元すぎて、実家すぎて、なにも書けることが思い浮かんで来ません。新幹線のスピードに、雑念がついてこられなかったみたいです。過去に類を見ないくらい時間かかっています。やっぱりねって感じではありますが、宮城で育ちすぎたが故に、だらけてしまう。逆に、東京はいろんなものが早すぎて、生きるだけで忙しいのかもしれません。どっちでも良いとして、今日も今日とて始まりました、渡邊です。

先日、人生で初めて、石川県に弾丸で行って参りました。ほぼほぼノープランで、「美味（うま）いもん食いに行こっ」と軽い気持ちで行ったら、とてつもなく最高でした。どこかのほほんとした空気を感じつつ、海鮮海鮮。砂浜を車で走れるっていうから車をレンタルしたのに、道が通行止めだったことだけが心残り。ただ、ガスエビが美味すぎたのでチャラ。

初めて行った石川県は、日本といえば、みたいな海外の方向けの観光地のガイドブックに載っていないような魅力に溢（あふ）れていそうな場所ばかりなので、もう一回行くことを決めました。

ありがとう北陸。

なんとはなしに、今までは趣味の欄に「旅行」って書く人は絶妙にいけすかないって、勝手に心の中で思ってたんですが、アリ。不意に時間ができた時の遠出、アリ。日本がいいところだらけすぎて、今まで気づけていなかったのが悔しい。仕事のついでにじゃなく、時間を作って、その土地を感じるのがものすごく好きみたいです。

次は四国あたりに行きたいと思ってますが、おすすめがあれば教えていただきたいです。地元のススメでも、「ここ行ったけど、１回行った方いいですよ」でも。

若干というか、ものすごく斜に構えるタイプなので、薦められ方によって、行く行かないを決めがちです。「ここに行ってないのは損してる！」的な断定してくる系のススメは話半分に聞いて、絶対に行きません。教えを乞うておいてすみません。その辺も成長していける下半期にしていけたらいいなと思います。

満腹から始めたこの「箸休め」も、時間経（た）ちすぎてお腹（なか）が減り始めてきました。絶対に食べ物がある実家は本当にすごいなと思います。助かる。感謝感謝の流れのままに、本日も、あざした。

「沈黙の艦隊」２６日公開

２６日公開の映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」にカメラマン森山健介役で出演。