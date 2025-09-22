´ØÀ¾¸ÂÄê¤Î¡Ö¤ª¹¥¤ß¾ÆÊ´¡× ¾¯ÎÌ¥¿¥¤¥×¤ÎÆÃÄ§À¸¤«¤¹
¥ª¥¿¥Õ¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ª¹¥¤ß¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢´ØÀ¾¸ÂÄê¤Î¡Ö¤ª¹¥¤ß¾ÆÊ´¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï98Ç¯¤«¤éÊ´¤ËÅ·¤«¤¹¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤³¤À¤ï¤ê¥»¥Ã¥È¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤Î¥»¥Ã¥ÈÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÇä¾å¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ´¤â¤ÎÊ¸²½¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀ¾¤Ï¡¢ºî¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤äÅ·¤«¤¹¤Ï²ÈÄí¤Ë¾ïÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê¥ª¥¿¥Õ¥¯¥½¡¼¥¹Âçºå»ÙÅ¹¡Ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£º£²ó¡¢Ê´¤À¤±¤ò¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´ØÀ¾¤ÎÎ®ÄÌ´Ø·¸¼ÔÌó60¿Í¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¡¢ºÇ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òºÎÍÑ¡£ÀÖ¤È¶â¤Î½Ä¼Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤äÂçºå¾ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòº£¤ÎÀ¤ÂÓ¿Í¿ô¸º¾¯¤È¾®ÍÆÎÌ»Ö¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢100g¤Î»È¤¤ÀÚ¤ê¤È¤·¤¿¡£¡Ö²Á³Ê¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥µ¥¤¥º´¶¤òÀ¸¤«¤·ÅÚ»ºÊª¼ûÍ×¤Ë¤â´üÂÔ¤¹¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£¥×¥ì¥ß¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤ÏÂçÍÆÎÌ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢º¹ÊÌ²½¤â¿Þ¤é¤ì¤ë¡£É¸½à¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ172±ß
¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤³¤À¤ï¤ê¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö4¿ÍÁ°¡×¤È¡Ö2¿ÍÁ°¡×¤ÎÍÆÎÌ¤ò¼±ÊÌ¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¡£