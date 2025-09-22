レアル・マドリードで苦境の19歳FWエンドリッキは今冬プレミアリーグ行きか ニューカッスルが獲得に向けて問い合わせと報道
ブラジルの逸材は今冬に移籍の可能性がある。
『Fichajes』によると、レアル・マドリードに所属する19歳のブラジル代表FWエンドリッキにニューカッスル・ユナイテッド行きの可能性が浮上しているという。
パルメイラスの下部組織出身のエンドリックは昨年7月にブラジルのパルメイラスからレアル・マドリードに加入。10代ながらも初年度から37試合で7ゴールとインパクトを残していた同選手だったが、怪我の影響もあり、レアル・マドリードでの序列は低下。今季もラ・リーガ第5節に今季初のベンチメンバー入りを果たすも、出場はなく、厳しい状況が続いている。
クラブW杯で21歳のゴンサロ・ガルシアがブレイクしたこともあり、レアル・マドリードでの立場がより危うくなっているエンドリッキ。果たして、今冬出場機会確保のためにニューカッスルへ移籍するのだろうか。
¡¡GOLAAAAZO DE ENDRIIIICK!! ¡¡QUÉ MEDIA VUELTA!!— RFEF (@rfef) January 16, 2025
Pase de Güler y chutazo del brasileño para poner por delante a su equipo.
@realmadrid | 3-2 | @RCCelta | 106'
@La1_tve
Minuto a minuto: https://t.co/CAQw8fCr6Y #LaCopaMola | #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/gAkoSLmdPE