ブラジルの逸材は今冬に移籍の可能性がある。



『Fichajes』によると、レアル・マドリードに所属する19歳のブラジル代表FWエンドリッキにニューカッスル・ユナイテッド行きの可能性が浮上しているという。



パルメイラスの下部組織出身のエンドリックは昨年7月にブラジルのパルメイラスからレアル・マドリードに加入。10代ながらも初年度から37試合で7ゴールとインパクトを残していた同選手だったが、怪我の影響もあり、レアル・マドリードでの序列は低下。今季もラ・リーガ第5節に今季初のベンチメンバー入りを果たすも、出場はなく、厳しい状況が続いている。





そんなエンドリッキにニューカッスルが興味。同メディアによると、プレミアリーグと国内カップ戦、そしてUEFAチャンピオンズリーグを戦うニューカッスルは選手層強化のため、今冬新たなFW獲得を画策しているとのこと。その候補の1人としてエンドリッキが浮上しており、同クラブはレンタル移籍での獲得に興味を示しているという。クラブW杯で21歳のゴンサロ・ガルシアがブレイクしたこともあり、レアル・マドリードでの立場がより危うくなっているエンドリッキ。果たして、今冬出場機会確保のためにニューカッスルへ移籍するのだろうか。