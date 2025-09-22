ウェストハム・ユナイテッドは今季絶不調に陥っている。



プレミアリーグ5試合を終えて、1勝4敗で19位に沈むウェストハム。プレミアリーグだけではなく、今季はカラバオカップでも開幕から5連敗を喫しているウルブズ相手に敗北して、2回戦敗退。成績不振が続く中、同クラブは指揮官のグレアム・ポッター監督の解任を決断した模様。



『The Times』によると、プレミアリーグ第5節のクリスタル・パレス戦での敗戦を受けて、ウェストハムの首脳陣はポッター監督の解任を決意し、後任探しに動き始めたとのこと。報道によると、後任の最有力候補である元ノッティンガム・フォレスト監督のヌーノ・エスピーリト・サント氏とすでに交渉を開始したとのこと。元ウルブズ監督のギャリー・オニール氏や2015年から2017年までウェストハムを率いたスラヴェン・ビリッチ氏も監督候補の候補リストに名を連ねているが、ヌーノ氏就任が濃厚だという。



今季5試合で得た勝ち点はわずかに3と絶不調のウェストハム。ブライトンやチェルシーを指揮した経験を持つなど、実力は確かなポッター監督だが開幕早々の解任は自身のキャリアにも傷がつくことになるだろう。

This would have been an INCREDIBLE goal by Jarrod Bowen... pic.twitter.com/E8PnJC7xcb — Premier League (@premierleague) August 31, 2025