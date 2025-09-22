¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¹ð¼¨¡¡£µ¿Í¤¬ÆÏ¤±½Ð¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁêÂà¿Ø¤ËÈ¼¤¦
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï£²£²Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê£µ£°¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡Ê£¶£¹¡Ë¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£¶£´¡Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê£¶£´¡Ë¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê£´£´¡Ë¤Î£µ¿Í¤¬ÆÏ¤±½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Ê¼¡Ïº»á¤ÏÆ±Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç½Ð¿Ø¼°¤ò³«ºÅ¡£²ÃÆ£¾¡¿®»á¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¡¢ÌîÅÄÀ»»Ò»á¤éÁíºÛÁª½ÐÇÏ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë½ÅÄÃµÄ°÷¤é¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¨¥¤¥¨¥¤¥ª¡¼¡×¤ò£³Ï¢È¯¤·¡¢µ¤Àª¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó£²£°£²£´Ç¯ÁíºÛÁª¤Ç¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤±¤µ¡¢£±Ç¯Á°¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÅê³«É¼Æü¡¢Ä«¤«¤é¸©Ï¢¤ÎÃÏÊýÉ¼¤ÎÂ®Êó¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¥À¥á¤«¡¢¤³¤ì¤â¥À¥á¤«¡Ä¡£Ãç´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¸«¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ò¤¹¤°Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤ÆÅö»þ¤ÎÈáÁÔ¤Ê¸½¼Â¤ò½Ò²û¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤ä¤ë¤«¤È¡ÊÅê³«É¼¤Î¡Ë²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¸õÊä¼Ô¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤ª¿´¸¯¤¤¤Ë¤É¤ì¤À¤±¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£ÁíºÛÁª¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£