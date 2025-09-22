Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¡½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡Ö58Ç¯¡×¤ÎÃçÎÉ¤·¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤È¤Ï¡¡¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Î¤É¼«Ëý¤Ë½Ð¾ì¡¢¹ç½É¤·¤¿Ãç¤Ç±Ç²è¤ÇºÆ²ñ
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê70¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃçÎÉ¤·¤Î½÷Í¥¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½÷Í¥¡¢À¼Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤ªÆó¿Í¡¢¤ª¤è¤½60Ç¯Á°¤Î¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¡¢¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Î¤É¼«Ëý¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Æ±¤¸Éô²°¤Î2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å²¼¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Å·Æ¸¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦58Ç¯¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¾È¤ì¡ÖLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Î¤É¼«Ëý¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Ã¤½¤ê¡£¤è¤·¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤«¤éÆüËÜ°ì¤Î¡£»ä¤Ï¥Ò¥é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¶¥³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡×¤È¸¬Â½¡£2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë¿³ºº°÷¤Î¼«Âð¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤·¡¢Å·Æ¸¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤Ç¤¹¤è¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¹ç½É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£¤Á¤Ó¤Ã¤³²Î¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â´Þ¤á¤Æ¤ÎÎý½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«»ØÆ³¤ò¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï2ÃÊ¥Ù¥Ã¥È¤Î¾å²¼¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡¢Å·Æ¸¤Ï¡ÖÅÅµ¤¾Ã¤µ¤ì¤¿¤éÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥·¥Ã¤È¾Ã¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢»ä¾Ã¤µ¤ó¤È¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï22Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÅòÆ»¡×¤Ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤À¤±¤É¤â¤è¤·¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Î»ä¤¬º£¤Î»ä¤À¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ÍÅÄ¡£¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿³Ê¹¥¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¡ÖÀÎ¡¢¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Î¤É¼«Ëý¤Ç¡£³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©¤ß¤ó¤Ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡Å·Æ¸¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸ÍÅÄ¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¶¦¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤¬Á´¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤½¤³¤Ç¤¢¡¼¡ª¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Åö»þ¤ÎÅ·Æ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»Ò¶¡¤¿¤ÁÆ±»Î¤¬¡¢¤è¤·¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë²Î¤¦¤Þ¤¤¤Í¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Î²ñÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤¤Í¤¨¡¢¤¦¤Þ¤¤¤Í¤¨¤Ã¤Æ°ìÌÜÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ò¤È¤¤ï¾å¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤È¤½¤Î¸å¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃíÌÜ¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£