Aぇ! group小島健、入所後の苦悩時代語る 合コンにも興味「芸能人やから」
【モデルプレス＝2025/09/22】Aぇ! groupの小島健が、21日放送のフジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる12時55分〜）に出演。楽しく過ごすのが好きな性格を明かした。
【写真】Aぇ! group小島健、美人女優と素肌で密着
この日の放送で、小島は「この事務所入った瞬間、ダンス選抜に漏れたりして…みたいな時期」があったと、入所当時中学生だった小島が、その後上手くいかず、気持ち的に辛い時期を過ごしたと告白。しかし高校生になると、「この仕事で食っていくとか全く考えていなくて、放課後の遊びの方に全力を尽くしてた」と気持ちがふっきれ、楽しく過ごすことに力を入れるようになったのだという。
さらに仕事やリハーサルなどの練習があるため、基本的に修学旅行には行けない人が多いというが、小島は「『それでも俺は修学旅行や！』って修学旅行行って、お土産にパスタ買ってきて」とアイドルとしての活動より自分の時間を優先していたと振り返った。
現在は「飲み会は、基本フッ軽なんで断らない」と飲み会によく参加するという小島。「芸能人やから、一般の子たちの話とか聞いてやってみたいのはありますよ。憧れは」と合コンには行かないものの、憧れがあるとも語っていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆小島健、仕事より修学旅行優先
◆小島健、合コンに興味津々
