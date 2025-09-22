ÊÝÅÄ·½¡¢É×¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¸ø³«¡Ö°¦ÃÎ½Ð¿È¤ÎÉ×¤ÎÂç¹¥Êª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/22¡Û¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÝÅÄ·½¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°¦ÃÎ½Ð¿È¤ÎÉ×¤¬ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥â¡¼Ì¼¡£É×¤¬ºî¤Ã¤¿°¦ÃÎ¥°¥ë¥á
ÊÝÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÉ×¤¬¤¢¤ó¤«¤±¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ×¤Î¼êÎÁÍý¤òÊó¹ð¡£¡Ö°¦ÃÎ½Ð¿È¤ÎÉ×¤ÎÂç¹¥Êª¡×¡Ö¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ì¥È¥ë¥È¥½¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ©»Ò¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥Ô¡¼¥Þ¥óÌµ¤·¡×¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Á¡¼¥º¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¤¢¤ó¤«¤±¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¶¦Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÉ×ÉØÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÝÅÄ¤Ï¡¢2013Ç¯5·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¾®ºêÍÛ°ì»á¤È·ëº§¤·¡¢2018Ç¯1·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
