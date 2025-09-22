身に覚えのない「ローン審査落ち」。それは、家族が隠していた“秘密の借金”のサインかもしれません。家計管理に潜む、家庭崩壊のリスクとは？

スマホの分割払いを利用しようとしたら…

その日、瀬田伸二さん（39歳）の日常に、小さな“歪み”が生じました。

きっかけは、携帯ショップでの些細な出来事。5年使ったスマートフォンを、19万円の最新機種に変更しようとした際、分割払いの審査に落ちてしまったのです。月収55万円の自分がなぜ？ 不思議に思ったものの、その日は一括払いに切り替えることにして帰宅しました。

しかし、その夜、伸二さんはリビングに見慣れない、手のひらサイズの奇妙な水晶が置かれていることに気づきます。専業主婦の妻、美咲さん（仮名）に尋ねると、「あ、それは、ちょっとしたお守りよ」と、戸棚の奥にしまい込みました。

スマホの審査落ちと、妻の不自然な態度、そして謎の水晶。点と点がつながらないまま、伸二さんの心には、初めて妻に対する漠然とした疑念が芽生えはじめました。

住宅ローン審査「否決」…分厚い封筒が明かした“真実”

その半年後、夫婦の夢だったマイホーム購入計画が、悪夢の始まりを告げます。4,000万円のマイホームのための住宅ローン事前審査に落ちてしまったのです。

担当者から「なにかお心当たりは？」と問われ、半年前のスマホの一件を思い出した伸二さんは、自身の信用情報を開示請求することに。数日後、自宅に届いたのは、ずしりと重い分厚い封筒でした。

封を開いた伸二さんは、血の気が引くのを感じます。そこには、見たこともないクレジットカード5枚の契約履歴と、合計380万円にもおよぶ借入残高が記されていました。

「これは、詐欺かもしれない」

青ざめる伸二さんが書類を突きつけると、妻の美咲さんはついに泣き崩れ、すべてを白状しました。彼女がその大金をつぎ込んでいたのは、謎の水晶の送り主でもある、インターネットで人気の“スピリチュアルカウンセラー”だったのです。

「あなたには理解できないかもしれないけど……」そう、ポツリポツリと事の次第を告白します。

妻がハマった沼…その驚愕の「中身」

最初は、将来への漠然とした不安を相談しただけでした。しかし、カウンセラーは巧みな言葉で美咲さんの心に入り込み、「ご主人の運気を上げるための祈祷」「ご家庭の不浄を払う“波動水”」など、次々と高額なサービスや商品を契約させていきました。

「これは家族のための投資よ」

カウンセラーにそう言い含められ、夫に秘密で借金を重ねていたのです。クレジットカードの明細には「開運鑑定料」「波動石代」といった、伸二さんには到底理解できない項目が並んでいました。家族のためだったはずの行為が、家族を借金地獄に突き落としていたのです。

「家計のブラックボックス化」を防ぐために

瀬田夫妻はなぜ、このような事態に陥ってしまったのでしょうか。そうならないために、夫婦間で実践すべき具体策があります。

1．年に一度の「家計棚卸し会議」を義務化する

家計管理をどちらか一方に「丸投げ」にしないことが、すべての基本です。年に一度、決算月のように、夫婦で時間を合わせて家計の全体像を確認する「棚卸し会議」を開きましょう。

＜確認すべき項目＞

預貯金：すべての銀行口座の残高

負債：住宅ローンやカードローンの残高

保険：加入している生命保険や損害保険の内容と保険料

投資：NISAやiDeCoなどの運用状況

この会議の目的は、相手を詰問することではありません。家計の現状を、夫婦が2人で責任を持って把握することです。

2．数年に一度、夫婦で「信用情報」を開示し合う

自分の信用情報（クレジットヒストリー）がどうなっているか、正確に把握している人は多くありません。住宅ローンのような大きな契約の前だけでなく、数年に一度、夫婦がお互いの信用情報を開示し、交換し合うことをお勧めします。

信用情報機関（CIC、JICCなど）に請求すれば、1,000円程度で簡単に取り寄せることができます。これにより、隠れた借金がないかを確認できるだけでなく、万が一のなりすましによる不正契約などの早期発見にも繋がります。これは、夫婦間の信頼を確認する、新しい時代の習慣です。

「信頼」と「無関心」は違う

夫婦円満の秘訣は、互いを信頼することです。しかし、お金に関して「すべてを一方的に任せる」のは、信頼ではなく「無関心」の表れに他なりません。

真の信頼関係とは、お互いが当事者意識を持ち、家庭の財産という共通のテーマについて、いつでもオープンに話し合える状態を指します。家計の透明性を保ち、夫婦で手綱をしっかりと握ること。それこそが、家族を予期せぬリスクから守る、最も確実な方法なのです。