¹á¹ÁÁ°¾ì¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£±¡¥£°¡ó°Â¤ÇÈ¿Íî¡¢¾å³¤Áí¹ç¤Ï£°¡¥£±¡ó¾å¾º
¡¡½µÌÀ¤±£²£²ÆüÁ°¾ì¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£¶£´¡¥£³£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£°£°¡ó¡Ë°Â¤Î£²£¶£²£¸£°¡¥£·£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£±£²£²¡¥£·£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£³£°¡ó¡Ë°Â¤Î£¹£³£´£¹¡¥£¶£´¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÈ¿Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£±£¶£´£·²¯£¸£´£³£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£¹ÆüÁ°¾ì¤Ï£±£·£¹£°²¯£³£°£²£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºöÆ°¸þ¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤ëÎ®¤ì¡£Ä«Êý¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¯ºö¶âÍø¤È¤Ê¤ë£¹·î¤ÎºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ö¥í¡¼¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¡Ê£Ì£Ð£Ò¡Ë¡×¤Ï¡¢£´¥«·îÏ¢Â³¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£Í½ÁÛÄÌ¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Íø²¼¤²ºÆ³«¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤¬´ËÏÂ¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º´ðÄ´¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºàÎÁ¡££±£¹Æü¤ÎÊÆºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¡ÊºÄ·ô²Á³Ê¤Ï£³ÆüÂ³Íî¡Ë¡¢£¹·î£´Æü°ÊÍè¤Î¹â¤¤¿å½à¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²¼ÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±´üÂÔ¤¬»Ù¤¨¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¤¬£±£¹Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶È¤ò½ä¤ëÌäÂê¤ÇºÇ½ª¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆÅö¶É¼Ô¤Ï¡ÖÂçÉý¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡¢º£Ç¯£±£°·îËö¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë£Á£Ð£Å£Ã¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤Ç½¬»á¤ÈÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ·Ï¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñÃæ¿®¡Ê£²£¶£·¡¿£È£Ë¡Ë¤È¥³¥ó¥Æ¥Ê³¤±¿Âç¼ê¤ÎÅìÊý³¤³°¡Ê£³£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£´¡¥£³¡ó°Â¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¤ÎÁÏ²Ê¼Â¶È¡Ê£¶£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£±¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤¬°Â¤¤¡£Èæ°¡íì¡Ê£Â£Ù£Ä¡§£±£²£±£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¡¢±¶Íè½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢µÈÍøµ¥¼Ö£È£Ä¡Ê£±£·£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¡¢Þ¶¹¾Îí¥Û¥¦²Êµ»¡Ê£¹£¸£¶£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡££Â£Ù£Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆÅê»ñ²ñ¼Ò¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬º£Ç¯£³·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë£Â£Ù£Ä³ô¤òÁ´¤ÆÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¼òÂ¤¤Ê¤É°û¿©´ØÏ¢¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¼þ¹õ³û¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£±£´£µ£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£²¡ó°Â¡¢ÒîÓ®ÒîÓ®»Á°û´ÉÍý¡Ê£µ£²£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó°Â¡¢¶åÌÓ¶å¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£¹£¹£²£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó°Â¡¢É´°Ò°¡ÂÀ£È£Ä¡Ê¥Ð¥É¥ï¥¤¥¶¡¼£Á£Ð£Á£Ã¡§£±£¸£·£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó°Â¡¢ÀÄÅç¥Ó¡¼¥ë¡Ê£±£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£°¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÉôºà¡¦ÁÈÎ©¤ÎÌÃÊÁ·²¤ÏÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£¹â°ÎÅÅ»Ò¡Ê£±£´£±£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£°¡ó¹â¡¢µÖ¥¿¥¤²Êµ»¡Ê£±£´£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£°¡ó¹â¡¢¿ðÀ¼²Êµ»£È£Ä¡Ê£²£°£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£´¡ó¹â¡¢½Ø±§¸÷³Ø²Êµ»¡Ê£²£³£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¹¡ó¹â¡¢ÉÙÃÒ¹¯½¸ÃÄ¡Ê£²£°£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó¹â¡¢Èæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡§£²£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡°åÌôÉÊ³«È¯¼õÂ÷µ¡´Ø¡Ê£Ã£Ò£Ï¡Ë¤Ê¤ÉÁÏÌô»Ù±ç´ØÏ¢¤â¹â¤¤¡£ÌôÌÀ¹çÎþÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê£²£²£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£µ¡ó¡¢ÌôÌÀÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê£²£²£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¡¢Ìµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¿·Ìô³«È¯¡Ê£²£³£µ£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó¡¢¹¯Î¶²½À®¡ÊËÌµþ¡Ë¿·Ìôµ»½Ñ¡Ê£³£·£µ£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£³¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡££Ã£Ò£Ï³Æ¼Ò¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤â»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£°£·¡ó¹â¤Î£³£¸£²£²¡¥£µ£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¹â¤¤¡£°åÌô¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¾Ú·ô¡¢·³¼û»º¶È¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¤Ï°Â¤¤¡£»ñ¸»¡¦ÁÇºà¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºöÆ°¸þ¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤ëÎ®¤ì¡£Ä«Êý¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¯ºö¶âÍø¤È¤Ê¤ë£¹·î¤ÎºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ö¥í¡¼¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¡Ê£Ì£Ð£Ò¡Ë¡×¤Ï¡¢£´¥«·îÏ¢Â³¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£Í½ÁÛÄÌ¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Íø²¼¤²ºÆ³«¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤¬´ËÏÂ¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º´ðÄ´¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºàÎÁ¡££±£¹Æü¤ÎÊÆºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¡ÊºÄ·ô²Á³Ê¤Ï£³ÆüÂ³Íî¡Ë¡¢£¹·î£´Æü°ÊÍè¤Î¹â¤¤¿å½à¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²¼ÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±´üÂÔ¤¬»Ù¤¨¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¤¬£±£¹Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶È¤ò½ä¤ëÌäÂê¤ÇºÇ½ª¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆÅö¶É¼Ô¤Ï¡ÖÂçÉý¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡¢º£Ç¯£±£°·îËö¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë£Á£Ð£Å£Ã¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤Ç½¬»á¤ÈÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ·Ï¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñÃæ¿®¡Ê£²£¶£·¡¿£È£Ë¡Ë¤È¥³¥ó¥Æ¥Ê³¤±¿Âç¼ê¤ÎÅìÊý³¤³°¡Ê£³£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£´¡¥£³¡ó°Â¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¤ÎÁÏ²Ê¼Â¶È¡Ê£¶£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£±¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤¬°Â¤¤¡£Èæ°¡íì¡Ê£Â£Ù£Ä¡§£±£²£±£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¡¢±¶Íè½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢µÈÍøµ¥¼Ö£È£Ä¡Ê£±£·£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¡¢Þ¶¹¾Îí¥Û¥¦²Êµ»¡Ê£¹£¸£¶£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡££Â£Ù£Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆÅê»ñ²ñ¼Ò¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬º£Ç¯£³·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë£Â£Ù£Ä³ô¤òÁ´¤ÆÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¼òÂ¤¤Ê¤É°û¿©´ØÏ¢¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¼þ¹õ³û¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£±£´£µ£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£²¡ó°Â¡¢ÒîÓ®ÒîÓ®»Á°û´ÉÍý¡Ê£µ£²£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó°Â¡¢¶åÌÓ¶å¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£¹£¹£²£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó°Â¡¢É´°Ò°¡ÂÀ£È£Ä¡Ê¥Ð¥É¥ï¥¤¥¶¡¼£Á£Ð£Á£Ã¡§£±£¸£·£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó°Â¡¢ÀÄÅç¥Ó¡¼¥ë¡Ê£±£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£°¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÉôºà¡¦ÁÈÎ©¤ÎÌÃÊÁ·²¤ÏÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£¹â°ÎÅÅ»Ò¡Ê£±£´£±£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£°¡ó¹â¡¢µÖ¥¿¥¤²Êµ»¡Ê£±£´£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£°¡ó¹â¡¢¿ðÀ¼²Êµ»£È£Ä¡Ê£²£°£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£´¡ó¹â¡¢½Ø±§¸÷³Ø²Êµ»¡Ê£²£³£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¹¡ó¹â¡¢ÉÙÃÒ¹¯½¸ÃÄ¡Ê£²£°£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó¹â¡¢Èæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡§£²£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡°åÌôÉÊ³«È¯¼õÂ÷µ¡´Ø¡Ê£Ã£Ò£Ï¡Ë¤Ê¤ÉÁÏÌô»Ù±ç´ØÏ¢¤â¹â¤¤¡£ÌôÌÀ¹çÎþÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê£²£²£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£µ¡ó¡¢ÌôÌÀÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê£²£²£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¡¢Ìµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¿·Ìô³«È¯¡Ê£²£³£µ£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó¡¢¹¯Î¶²½À®¡ÊËÌµþ¡Ë¿·Ìôµ»½Ñ¡Ê£³£·£µ£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£³¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡££Ã£Ò£Ï³Æ¼Ò¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤â»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£°£·¡ó¹â¤Î£³£¸£²£²¡¥£µ£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¹â¤¤¡£°åÌô¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¾Ú·ô¡¢·³¼û»º¶È¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¤Ï°Â¤¤¡£»ñ¸»¡¦ÁÇºà¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë