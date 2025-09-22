お笑いコンビ・ビスケットブラザーズのきん（34）が21日深夜に放送されたテレビ朝日「見取り図じゃん」（日曜深夜0・10）に出演。ダウンタウン・松本人志（62）が出演していたフジテレビのワイドショー番組「ワイドナショー」でのエピソードを語った。

2020年に関西の賞レースで優勝し、同番組から出演オファーを受けたビスブラ。「関西の賞レースではあまりないことなんですけど。その前にABCで優勝したコウテイが1回呼ばれて。その流れで呼ばれた」と説明した。

しかし、打ち合わせでスタッフから「ビスケットブラザーズを呼ぶって松本さんに言ったら、松本さんが“関西の賞レースを優勝したので呼ぶ、では理由が弱い。他に何かいるで”って怒られました」との報告が。さらに「結果残してほしいです。ガツガツいってください」とプレッシャーもかけられた。

本番では4分の漫才を披露したが「たっぷりスベらせていただいて」と全くウケず、「“まあ、漫才はあれやけど”みたいになって。それに対して、ガツガツいかなあかんから“ちょっと待ってくださいよ！”って言ったんですけど、ちょっと待たせただけ。ほんまに待ってもらっただけ」と苦い思い出を明かした。その後、再び番組に呼んでもらい「そこでは、ややスベリで抑えられました」と伝えた。