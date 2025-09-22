韓国アイドルデュオ・ＵＮとしてデビュー後、俳優として活動しているチェ・ジョンウォン（４４）が、不倫疑惑の冤罪を晴らしたと２２日、現地メディアのスポーツ朝鮮などが報じた。

記事によると、チェ・ジョンウォンと不倫関係にあると疑われた女性の法定代理人であるノ・ジョンオン弁護士はこの日「ソウル高等裁判所は１９日、該当女性とその夫間の離婚訴訟控訴審において、チェ・ジョンウォンと女性の関係は不貞行為に該当せず、婚姻破綻の責任は夫の威圧的な態度にあると判示し、一審判決を破棄した」と明かしたという。

これに先立ちチェ・ジョンウォンは２０２３年、該当女性の夫から「チェ・ジョンウォンと妻は２２年１２月から不適切な関係にあり、それが原因で夫婦関係が破綻した」と損害賠償訴訟を提起され、一審判決ではこれが認められていた。

ノ弁護士は「一審判決以降、女性は“不倫女”というレッテルを貼られる中で、計り知れない苦痛の時間を過ごした。これにより心身が悪化し、社会生活を続けることが困難になった」と訴えたという。

一方のチェ・ジョンウォンは、該当女性を「家族ぐるみで親しい、近所の妹だった」と釈明するとともに、自身を訴えた夫を名誉毀損教唆、脅迫、侮辱、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律違反などの疑いで告訴したことを伝えた。