ルルルン初の目元特化型オイルシート！ハイドラ アイ フィラー新発売

目元の悩みを解消する新習慣が登場しました！ルルルンから、初の目元特化型アイテム「ルルルン ハイドラ アイ フィラー」が2025年9月22日より発売されます。このオイルセラムシートは、就寝中に目元の乾燥、くすみ、たるみをしっかりケア。製薬会社と共同開発した成分が、最大6時間もの間うるおいをキープし、翌朝にはふっくらとしたハリのある目元を実感できること間違いなしです。

製薬会社と共同開発！オイルセラムシート



「ルルルン ハイドラ アイ フィラー」は、製薬会社と共同開発したオイルセラムシートを使用。独自の技術でオイル成分と皮脂が馴染み、寝ている間も肌にしっかり密着します。

粘着剤不使用で肌に優しく、角質層まで美容成分が浸透※3します。寝る前に貼るだけで、手軽に目元ケアができるアイテムです。

※3 角質層まで

目元悩みに全方位アプローチする成分配合



目元の乾燥、くすみ、たるみなど、年齢とともに増える悩みに特化した美容成分を贅沢に配合。

ナイアシンアミドやレチノールでハリを、ビタミンC誘導体とトコフェロールでくすみケア、セラミドNとヒアルロン酸Naで乾燥を防ぎます。

これらの成分が角質層まで届き、目元に必要なケアを一晩で実現します。

寝ている間にケア、最大6時間のうるおい保持



最大6時間のうるおい保持が可能な「オーバーナイト処方」は、シートが目元にぴったりフィットして、乾燥から守ります。

朝起きたときには、ふっくらとした目元の印象が期待でき、忙しい毎日でも簡単にスペシャルケアができます。週1～2回の使用で、目元の悩みが改善されることを実感できるでしょう。

ルルルンのオイルシートを試してみて

「ルルルン ハイドラ アイ フィラー」は、目元専用に特化したオイルシートで、乾燥やくすみ、たるみなどの悩みを解消します。

製薬会社との共同開発によるオイルセラムシートが、最大6時間もの間うるおいをキープし、寝ている間にケアが完了。

忙しい日々でも手軽に目元美容ができるので、ぜひ取り入れて新しいルーティーンを始めてみてください。