【台風情報】新たな熱帯低気圧が発生か…気象庁　大型で猛烈な台風18号は西進　台風19号はノロノロ複雑進路で日本の東海上を漂う予想【台風のたまご】

２つの台風の間、フィリピンの東に、あすにも新たな熱帯低気圧が発生する見通しです。



気象庁の４８時間予想天気図によりますと、２３日午後９時、フィリピンの東の海上に熱帯低気圧（ＴＲＯＰＩＣＡＬＤＥＰＲＥＳＳＩＯＮ）が発生する予想となっています。



本格的な台風シーズン。西には大型で猛烈な台風１８号、東には非常に強い台風１９号。台風の動きとともに、今後新たな熱帯低気圧の発生や、その後の発達も注目されるとみられます。





◆「非常に強い」台風１９号 日本の被害でノロノロ南鳥島近海に位置する台風１９号（ノグリー）は２２日午後０時現在、南鳥島近海に位置し、中心気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルと、「非常に強い」勢力を維持しています。中心から東側１５０キロメートル、西側１１０キロメートル以内では風速２５メートル以上の暴風が吹き荒れており、中心から東側３９０キロメートル、西側２８０キロメートル以内の範囲で風速１５メートル以上の強風域となっています。この台風１９号は、停滞しているようにゆっくり動いています。２３日午後０時には「ゆっくり」東北東へ進む予想。その後、２４日、２５日と「ゆっくり」を保ちながら、東北東から北北東へと進路を細かく変える見込みです。さらに２６日午前には「西へ時速１５キロメートル」と、まるで引き返すかのような動きとなる予想、２７日には再び北東へ向きを変えるとみられます。台風の中心が予報円に入る確率は７０％ですが、ほぼ同じような位置でノロノロしている予想で、その後の進路は最新情報を確認してください。◆「大型で猛烈な」台風１８号 最大風速６０メートルに強まる予想強風域が５００キロメートルに広がった、大型で猛烈な台風１８号（ラガサ）は西へ進んでいます。気象庁によりますと２２日午後０時には中心気圧は９０５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は８０メートルという猛烈な勢力です。台風は、「猛烈な」勢力を維持したまま西へ進むと予想されています。２３日午前０時にはバシー海峡へ進み、中心気圧は９００ヘクトパスカル、最大風速は６０メートル、最大瞬間風速は８５メートルと、さらに勢力を強める見込みです。暴風域は全域２７０キロメートルに広がります。２３日午後０時には南シナ海へ進み、中心気圧９０５ヘクトパスカル、最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は８０メートルの予想です。２４日午後０時には最大風速４５メートル、最大瞬間風速６５メートルと、勢力は「非常に強い」に変わるものの、引き続き警戒が必要なレベルで西に進むとみられています。