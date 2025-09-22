¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Äã²Á³Ê¤Ê¿·¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖOPPO Pad SE¡×¤òÈ¯É½¡ªWi-FiÈÇ¡ÖOPD2419¡×¤¬9·î25ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï2Ëü5400±ß
¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Êµì¡§¥ª¥Ã¥Ý¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï22Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖOPPO¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÄã²Á³Ê¤Ê11¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¸þ¤±Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖOPPO Pad SE¡Ê¥ª¥Ã¥Ý ¥Ñ¥Ã¥É ¥¨¥¹¥¤¡¼¡Ë¡×¡ÊOPPO Mobile TelecommunicationsÀ½¡Ë¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯ÇäÆü¤Ï2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ÌóÈÎÇä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½ÉÕ¤¤ÎÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤âÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿OPPO Pad SE¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢OPPO Pad SE¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯ÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¹¥¤¤Ê±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î»ëÄ°¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î¹ØÆþ¡¢±Ç²è¥Á¥±¥Ã¥È¤Î³ä°ú¸ò´¹¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë2,000±ßÁêÅö¤Î¡ÖU-NEXT ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢U-NEXT¤Ç¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¡¦·î³Û¥×¥é¥ó¤ò¿·µ¬¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ë¤Ï31Æü´Ö¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´Ö¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OPPO Pad SE¤ÏOPPO¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¸þ¤±Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢11¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤È¤¤¤¦Èæ³ÓÅª¤ËÂç¤¤Ê²èÌÌ¤Ê¤¬¤é¤â2Ëü±ßÂæÈ¾¤Ð¤È¤¤¤¦¼ê·Ú¤Ê²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤òÄã¸º¤·¤ÆÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÌÜ¤¬Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¥Ã¥º¥â¡¼¥É¤ÎÅëºÜ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¸þ¤±¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
²èÌÌ¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÀÚ¤ê·ç¤¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ16¡§10¤ÎÌó11¥¤¥ó¥ÁWUXGA¡Ê1920¡ß1200¥É¥Ã¥È¡Ë±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊÌó207ppi¡Ë¤Ç¡¢10bit¥«¥é¡¼¡Ê10²¯¿§É½¼¨¡Ë¤äºÇÂç90Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡¢ºÇÂç180Hz¥¿¥Ã¥Á¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¡¢¿§°èDCI-P3 98¡ó¡¢ºÇÂçµ±ÅÙ500nits¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÌÌ¤Ë¤ÏÌó500Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡¢²è³Ñ77¡ë¡Ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢´éÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
³°´Ñ¤Ï²èÌÌÀêÍÎ¨¤¬85¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÌÌ¤Î¼þ¤ê¤Î±ï¡Ê¥Ù¥¼¥ë¡Ë¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹â¤¤Ë×Æþ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¥á¥¿¥ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÌó255¡ß166¡ß7.4mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó530g¡¢ËÜÂÎ¿§¤ÏSilver¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¤Î1¿§¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿9340mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈµÞÂ®½¼ÅÅ¡Ö33W SUPERVOOC¡×¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤ÏMediaTekÀ½¡ÖHelio G100¡×¡Ê¥ª¥¯¥¿¥³¥¢CPU¡Ö2.2GHz Cortex-A76¥³¥¢¡ß2¡Ü2.0GHz Cortex-A55¥³¥¢¡ß6¡×¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥³¥¢GPU¡Ö1068MHz Mali-G57 MC2¡×¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤Ï4GB¡ÊLPDDR4X¡Ë¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï128GB¡ÊUFS2.2¡Ë¤Ç¡¢microSDXC¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¹¥í¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¥ê¥¢¥«¥á¥é¤ÏÌó500Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡¢²è³Ñ76¡ë¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»¶ÁÌÌ¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¤ÎÂç·¿¥¯¥¢¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢OPPOÆÈ¼«¤ÎÁ´Êý°Ì¥µ¥¦¥ó¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥Éµ»½Ñ¤¬²èÌÌ¤Î¸þ¤¤ò¼«Æ°¤Ç¸¡ÃÎ¤·¤Æº¸±¦¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Î¸þ¤¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤â¾ï¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¹¥Æ¥ì¥ª¥µ¥¦¥ó¥É¤¬³Ú¤·¤á¡¢Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë²»¶ÁÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤ÏUSB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 2.0¡Ë¡¢¡¢¡¢Wi-Fi 4¤ËÂÐ±þ¤·¤¿IEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n½àµò¡Ê2.4¤ª¤è¤Ó5GHz¡Ë¤ÎÌµÀþLAN¡¢Bluetooth 5.4¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡ÊWi-Fi¤Î¤ß¡Ë¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¸÷¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¡£
NFC¤ä3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¡£OS¤ÏAndroid 15¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ÆÈ¼«¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÖColorOS 15¡×¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Î¼Ì¿¿¤ò´ÊÃ±¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤ëºÇ¿·¤ÎAI¼Ì¿¿ÊÔ½¸µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢iOS¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¤Ç¤¤ë¡ÖO+ Connect¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÆÉ½ñ¤ä»Å»ö¡¢¥¨¥ó¥¿¥á»þ´Ö¤ËÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±ºÉÊ¤ÏOPPO Pad SEËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢USB Type-C ¥Ç¡¼¥¿¥±¡¼¥Ö¥ë¤È°ÂÁ´¥¬¥¤¥É¤ª¤è¤Ó¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¤È¤¤¤Ã¤¿»æÎà¤Î¤ß¡£
