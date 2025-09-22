¡Ö·ëLine¤³¤·¤¡×¤¬¹ùÅç¤ÇÇÈ¾Ã¤·¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¾×ÆÍ¡¡25¿Í¾èÁ¥¡¡¤¤ç¤¦22Æü¤Ï½ªÆü·ç¹Ò
¶úÌÚÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦22Æü¸áÁ°8»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç¸©»§ËàÀîÆâ»Ô¹ùÅç¤ÎÎ¤¹Á¤ËÆþ¹Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾è°÷¡¦¾èµÒ25¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Á¥¼óÉôÊ¬¤Ë¤Ø¤³¤ß¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿»¿å¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢ÌýÏ³¤ì¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶úÌÚÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿¹Ò¤¹¤ë¹ùÅç¾¦Á¥¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö·ëLine¤³¤·¤¡×¤Ï¤³¤Î»ö¸Î¤Î¤¿¤á¡¢¤¤ç¤¦22Æü¤Ï½ªÆü·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ëLine¤³¤·¤¡×¤Ï»§ËàÀîÆâ»Ô¹ùÅç¤È¶úÌÚÌî¿·¹Á¤ò·ë¤Ö¥Õ¥§¥êー¤Ç¡¢Ï·µà²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥§¥êー¥Ë¥åー¤³¤·¤¡×¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æº£Ç¯3·î¤Ë½¢¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦ ¡¦