¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ö¸µWBAÀ¤³¦¥ß¥É¥ëµé²¦¼Ô¡×¤ÎÃÝ¸¶¿µÆó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃÝ¸¶¿µÆó ¡Û ¡ÖÃó¼Ö¾ì¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤ï¡×¡¡£²Ëü±ßÄ¶¤¨¤ÎÎÁ¶â¡¡Àº»»µ¡¤ÎÁ°¤ÇÊòÁ³
ÃÝ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃó¼Ö¾ì¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤ï¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Ãó¼ÖÎÁ¶â¤ÎÀº»»µ¡¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿20,650±ß¤ÎÎÁ¶â¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÃÝ¸¶¤µ¤óËÜ¿Í¤¬Àº»»µ¡¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÃÝ¸¶¤µ¤ó¤¬²èÌÌ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤à·Á¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎÁ¶â¤Ï20650±ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Àº»»µ¡¤ÎÁ°¤Ç¤Îº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶âÉ½¼¨¤Î²¼¤Ë¤ÏÆþ½Ð¸Ë»þ´Ö¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ¸Ë»þ¹ï¤Ï9·î20Æü16»þ44Ê¬¡¢½Ð¸Ë»þ¹ï¤Ï9·î21Æü21»þ²á¤®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó29»þ´Ö¤ÎÃó¼Ö¤Ç2Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÎÁ¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÅÔ²ñ¤ÎÃó¼ÖÎÁ¶â¤Ï¹â¤¤¡×¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼»È¤¦¤Î¤È¤É¤Ã¤Á¤¬°Â¤¤¤Î¤«¹Í¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
