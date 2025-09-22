¡ÚÁíºÛÁª¡Û¹â»Ô»á¿Ø±Ä¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤ÏÀ¸°ð¹¸»Ò»á¤é½÷À£µ¿Í¡¡¾®Àô»á¤Ë¤Ï»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò»á¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¤Ç¾Ò²ð
¡¡£²£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¸õÊä¼Ô¤Ï£²£°¿Í¤Î¿äÁ¦¿Í¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¹ð¼¨¤È¤È¤â¤Ë¿äÁ¦¿ÍÌ¾Êí¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËèÆü¿·Ê¹ÀìÌçÊÔ½¸°Ñ°÷¤Îº´Æ£ÀéÌð»Ò»á¤Ï¿äÁ¦¿ÍÌ¾Êí¤Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤à¤ÈÌÌÇò¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÆÃ¤ËÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¹â»Ô»á¿Ø±Ä¡£º´Æ£»á¤Ï¡Ö°ÂÇÜÇÉ¤ÎÊý¤¬¤ä¤äÍÞ¤¨¤á¡£Á°²ó¡¢¿äÁ¦¤Ë¤Ï·ë¹½Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÉÔµºÜµÄ°÷¡¢Á°²ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£²ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¡£°ÂÇÜÇÉÍÞ¤¨¤á¡¢ÉÔµºÜµÄ°÷ÍÞ¤¨¤á¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ï½÷À¤¬Â¿¤¯¤Æ¡££²£°¿ÍÃæ£µ¿Í¡¢£´Ê¬¤Î£±¤¬½÷À¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£¡Ö½÷À½é¤ÎÁíÍý¤Î¤Î¤Ü¤ê¤â·Ç¤²¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¡Ö½÷ÀÁíÍý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ½÷ÀµÄ°÷¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¿Ø±Ä¤Î½÷ÀµÄ°÷¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤ÏÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡¢¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¡¢¾¾Åç¤ß¤É¤ê»á¡¢ÍÂ¼¼£»Ò»á¡¢À¸°ð¹¸»Ò»á¤ÎÌ¾Á°¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¿äÁ¦¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷ÀµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿¹²¼ÀéÎ¤»á¤¬ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¡¢»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò»á¤¬¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤ËÌ¾Á°¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£