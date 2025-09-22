モーニング娘。′25・牧野真莉愛が表紙に登場『アップトゥボーイvol.355』「ピンクは小さい頃からずっと好き

モーニング娘。'25・牧野真莉愛が表紙を飾る『アップトゥボーイvol.355』（ワニブックス）が9月22日に発売された。

【写真】『アップトゥボーイvol.355』表紙を見る

今号の表紙＆巻頭を飾るのは牧野真莉愛。「モーニング娘。'25」のサブリーダーにも就任し、存在感がますます強まっている牧野。巻頭グラビア20ページのテーマは“My color is PINK”。ピンクを背負うハロー！プロジェクトメンバーは革新者のイメージ。その想いを継ぐ者として、牧野真莉愛の決意を新たにしたグラビアとなっている。

巻頭グラビアのインタビューでは「ピンクは小さい頃からずっと好きで、持ち物もピンクが多いし、ランドセルもピンクでした(笑)。なので、モーニング娘。に加入してメンバーカラーとしてライトピンクを頂いたときはめっちゃ嬉しかったです。ハロー！プロジェクトの大好きな先輩方でメンバーカラーがピンクの道重（さゆみ）さん、嗣永（桃子）さん、鈴木（愛理）さんはかわいいイメージが強いのに、自分というものをしっかり持っている芯の強さを感じます。そんなピンクを私も作っていきたいです。今年はサブリーダーにもなりました。そのことでグループのことを考える時間が増え、責任感も生まれた気がします。毎日小さいことでも積み重ねていって、継承と革新を忘れずモーニング娘。を繋いでいきたいです」とコメント。

モーニング娘。’25。グループ全員での本誌登場は3年ぶり。新体制となった11人では初登場となった。またモーニング娘。のリーダー・野中美希、サブリーダー・牧野真莉愛、ラストグラビア・羽賀朱音の12期3人が今号の裏表紙を飾る。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）