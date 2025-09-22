W杯目前のU-20日本代表がパラグアイにドロー、高岡伶颯と大関友翔がゴールと相手協会発表
27日にU-20ワールドカップの初戦を予定しているU-20日本代表は21日、U-20パラグアイ代表とトレーニングマッチを行った。FW高岡伶颯(バランシエンヌ)とMF大関友翔(川崎F)のゴールで2度リードを奪ったが、2-2の引き分けに終わった。パラグアイサッカー協会(APF)が伝えている。
試合は非公開で実施。APFが公開した写真にはU-20W杯と異なる背番号のユニフォームを着用する選手の姿があり、トレーニングパートナーの高校生組も出場した。
APFの発表によると後半20分に高岡が先制点を決めたが、同31分に失点。同35分に大関が勝ち越し点を奪うも同39分に再び追いつかれて2-2でタイムアップを迎えた。失点はいずれもヘディングシュートだといい、後半44分には相手GKファクンド・インスフランとMF佐藤龍之介(岡山)が退場したという。
A組の日本は27日にエジプトとの初戦を行う。パラグアイはB組でパナマとの初戦を予定している。
