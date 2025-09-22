『#神奈川に住んでるエルフ』実写ドラマ&TVアニメ化記念フェアが各書店で開催

鎧田『#神奈川に住んでるエルフ』（マイクロマガジン社）が実写ドラマ&TVアニメ化される。メディアミックスを記念して、2025年9月23日頃から順次、全国書店にて「SNS風クリアイラストカード」が配布されるフェアが実施される。

本作の舞台となるのは、東京都の真下に位置する神奈川県。かつて住処の森を焼かれたエルフたちは「神奈川」に住んでいた。横浜、横須賀、茅ヶ崎、相模原……様々な場所にエルフたちは別にひっそりするでもなく普通に暮らしている。「横浜のエルフ」と、色々あって彼をほっとけない「川崎の人間」を中心にすっかり現代日本に馴染んだ「神奈川県に住んでるエルフ」たちが織りなす、現代ファンタジーコメディ作品だ。

実写ドラマ&TVアニメ化が決定している本作。メディアミックスを記念して対象書店で『#神奈川に住んでるエルフ』シリーズを1冊購入すると「SNS風クリアイラストカード」が1枚プレゼント。また1～5巻が実写ドラマのKVを使用したメディア化記念帯で販売される。

フェアは2025年9月23日頃より順次開始予定。文教堂や有隣堂では限定特典も用意される。配布開始終了期間、配布条件は展開書店にて確認してほしい。

