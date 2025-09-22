『FIBA 3x3 U23ワールドカップ2025』最終決戦…女子U23日本代表がメダルに届かずも4位の好成績で終了

9月21日、中国で開催された『FIBA 3x3 U23ワールドカップ2025』は、大会最終日を迎えた。

予選プールAグループに入った3x3女子U23日本代表は4戦4勝でトップ通過し、決勝トーナメントへ進出した。トーナメント初戦、準々決勝の相手はポーランド代表で、伊波美空、花島百香、近藤京、田中平和の4選手で挑んだ。試合は序盤から近藤が2ポイントシュートを成功させるなど得点を重ね、田中や花島もコンスタントにスコアを記録。一度もリードされることなく17－11で勝利を収めた。

続く準決勝では予選Dグループを1位で通過したオランダ代表との対戦となった。日本は幸先良く花島が2ポイントシュートを成功させたが、オランダ代表に得点を重ねられ、点の取り合いが続く中、徐々にビハインドを背負う展開となった。ロッテ・ファン・クルーズトゥムを止めることができず、18－20で敗れ3位決定戦へと回った。

銅メダルを狙う戦いの相手はスペイン代表。序盤はお互いが1ポイントで着実に得点を重ねる展開となったが、日本代表はスペイン代表マルタ・ガルシアの高さに苦しみ徐々にリードを奪われた。残り時間1分05秒に伊波の2ポイントで11－14と粘りを見せたものの、直後にガルシアに連続得点を許し、最終的に12－18で敗戦となった。

惜しくもメダル獲得とはならなかったが、世界大会で4位という過去3番目の好成績で今大会を終えた。

【動画】ポーランド代表に勝利…『FIBA 3x3 U23ワールドカップ2025』準々決勝ハイライト映像