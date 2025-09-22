横河電は反発、トヨタと有人与圧ローバーに関する研究開発契約を締結◇ 横河電は反発、トヨタと有人与圧ローバーに関する研究開発契約を締結◇

横河電機<6841.T>が反発している。同社はきょう、トヨタ自動車<7203.T>と有人与圧ローバー（月面上で宇宙飛行士を乗せて移動可能なモビリティ）向け制御プラットフォームなどの研究開発契約を締結したと発表しており、買い手掛かりのひとつとなっているようだ。



今回の契約では、トヨタとかねてより取り組んできた有人与圧ローバーの制御プラットフォームとバッテリー計測コンポーネントの概念検討を更に進め、試作品の開発に向けた設計と調達まで実施する計画。また、長期的には有人与圧ローバーの開発で磨かれた技術を応用することで新たなビジネス開発に取り組むことも視野に入れているという。



