TWICE¤¬10¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥åーºî¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¡£¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡ª¥ì¥¢¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯±§ÃèÈô¹Ô»Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«
TWICE¤¬10·î20Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½¹ð¡£±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î¤è¤¦¤ÊTWICE①②¡Ú¼Ì¿¿Èæ³Ó¡Û10Ç¯Á°¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤¬ÏÃÂê¡ª¡ØThe Story Goes On¡Ù¤È¥Ç¥Ó¥åーºî¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£¥ß¥Ê¤Ï¹â¤á¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡ªTWICE10¼þÇ¯¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
TWICE¤Ï10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢10·î18Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ø2025 TWICE FANMEETING [10VE UNIVERSE]¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê±§Ãè¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢9¿Í¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¥Ö¥ëー¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
MINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¤Î¹â¤á¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¡¢JIHYO¡Ê¥¸¥Ò¥ç¡Ë¤Î¥¯¥Þ¼ª¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¢£TWICE¤¬¡ØTHE STORY BEGINS¡Ù¤«¤é¡ØThe Story Goes On¡Ù¤Ø
¤Þ¤¿TWICE¤Ï10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTEN: The Story Goes On¡Ù¤ò10·î10Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥Ðー¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ýー¥º¤È¥á¥ó¥Ðー¤ÎÇÛÃÖ¤Ï¡¢TWICE¤¬2015Ç¯10·î20Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ó¥åーºî¡ØTHE STORY BEGINS¡Ù¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÅ¸³«¤Ë¡Ö±§Ãè¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎTWICE¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·²Ä°¦¤¤¤·ºÇ¶¯¡×¡Ö¥ß¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¹â¤á¥Ä¥¤¥ó¥Æ¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖTHE STORY BEGINS ¡ÊÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Ë¤«¤é THE STORY GOES ON ¡ÊÊª¸ì¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ë¤Ã¤ÆÅ·ºÍ¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤Î¸å¤â¥¨¥â¤¤¤ò¹¹¿·¤·¤½¤¦¤ÊTWICE¤µ¤ó¤Î10¼þÇ¯¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£