BABYMONSTER、圧倒的スケールを予感させる2ndミニアルバム『WE GO UP』ティザー映像公開

BABYMONSTERが、2ndミニアルバム『WE GO UP』のティザー映像を公開した。

■アルバムのヒント満載のモーション映像

今回、公式SNSにて公開されたのは『[WE GO UP] MOOD CLIP (Night ver.)』と題された動画。新しいアルバムのコンセプト全般が盛り込まれた、新作にまつわるヒント満載のモーション映像となっている。

スタートからパワフルに響きわたるビート、ネオングリーンカラーでポイントを与えられた白黒トーン演出が尋常ではない。 画面が急速に転換され、高層ビルの間を横切るカメラムービングが緊張感を醸し出すなか、巨大な都心の風景と洗練された映像美が圧倒的なスケールを推察させる。

何よりも信号機、電光掲示板、まっすぐ伸びた道路など、街のあちこちを覆ったBABYMONSTERのロゴと、アルバムタイトルの“WE GO UP”の文字が目を引く。世界中を自分たちだけの音楽で染め、さらに高いところに飛翔するという堂々たる自信が込められているようだ。

■多彩な魅力のトラックが並ぶ『WE GO UP』

BABYMONSTERは『WE GO UP』を10月10日13時にリリース（日本国内は10月11日発売）。強烈なエネルギーが際立つヒップホップ基盤のタイトル曲「WE GO UP」をはじめ「PSYCHO」「SUPA DUP A LUV」「WILD」と、多彩な魅力を感じさせる4つのトラックが並ぶ。

初のワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR＜HELLO MONSTERS＞』を大盛況のうちに終えたBABYMONSTER。ソウルを皮切りに、北米、日本、アジア計20都市・32回公演を通じて約30万人の観客と交流した彼女たちは、2ndミニアルバム『WE GO UP』のカムバックでさらに人気を加速させる。

■【動画】BABYMONSTER『[WE GO UP] MOOD CLIP (Night ver.)』

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

※韓国発売は10月10日

■関連サイト

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/