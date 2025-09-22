¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¡ã¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹¡ä17Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡£À¾Àîµ®¶µ¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤¼¡×ÍèÇ¯¤Ï¿·Ì¾¾Î¤Ë
À¾Àîµ®¶µ¤¬¡¢º£Ç¯¤Ç17Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ã¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2025¡ä¡Ê¢¨°Ê²¼¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¡×¡Ë¤ò¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¤Î±¨´ÝÈ¾Åç¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö³«ºÅ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÏÍÎÁ¥¨¥ê¥¢¤Î¡ÖÍë¿À¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¡¢ÌµÎÁ¥¨¥ê¥¢¤Î¡ÖÉ÷¿À¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¡ÖÎ¶¿À¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼ÁíÀª100ÁÈ°Ê¾å¤¬½Ð±é¡¢2Æü´Ö¤Ç¹ç·×80,000¿Í(ÍÎÁ¥¨¥ê¥¢¡¦ÌµÎÁ¥¨¥ê¥¢¹ç·×)¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅþÃå¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
¡ÖÍë¿À¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë¤Ï¡¢T.M.Revolution¡¢À¾Àîµ®¶µ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢1ÆüÌÜ¤ÏÈøºê¾¢³¤ & Æ£ËÒµþ²ð (INI)¡¢Novelbright¡¢¡áLOVE¡¢Fear, and Loathing in Las Vegas¡¢¤Ê¤¬¤Î¡¼¤º (Ä¹ÌîÇî+°æ¥Î¸¶²÷É§)¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¢2ÆüÌÜ¤ÏIS:SUE¡¢Æú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡¢FANTASTICS¡¢FRUITS ZIPPER¡¡¡¢YUTA (NCT)¡¢IMP.¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸Å¾´¹¤Î´Ö¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤Î·Ý¿Í¤¬¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤ÆµÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2ÆüÌÜ¤Î½ª±é¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Ï9·î19Æü¡¢20Æü¡¢21Æü¤Î3Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¤ËÀ¾ÀîËÜ¿Í¤¬X¤Ç¹ðÃÎ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡ã¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹¡ä¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ïº£Ç¯¤ÇºÇ¸å¡£ÍèÇ¯¤Ï¿·¤¿¤ÊÌ¾Á°¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤âÂçÉý¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹¡ä¤Ï¼¢²ì¤Õ¤ë¤µ¤È´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ëÀ¾Àî¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å¼ÁÊÝÁ´¤ÈÃÏ°è¿¶¶½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ2009Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÂç·¿Ìî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÅö½é¤è¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä·Ý¿Í¡¢¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÉý¹¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Âç¤ÊÌµÎÁ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉ÷¿À¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¡ÖÎ¶¿À¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢º£Ç¯5·î¤ËÁðÄÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥ë¥á¥Ð¥È¥ë¡ã¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Õ¡¼¥ÉGPXL2025 inÁðÄÅ¡ä¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î°û¿©Å¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¼¢²ì¸©ÂÎ¸³·¿´Ñ¸÷¥Ö¡¼¥¹¡Ö¤ª¤¤¤Ç¡Á¤Ê¼¢²ì¡×¤Ë¤ÏÃÏ¸µ´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬½ÐÅ¸¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë¼¢²ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡¢º£Ç¯¤ÏÍë¿À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃÏ¸µ¡¦À®°ÂÂ¤·ÁÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬Ã´Åö¡£²ñ¾ì¶á¹Ù¤Î±Ø¤Ë¤â³ØÀ¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¾Àî¤Î¡ÖÃÏ¸µ¤È°ì½ï¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1ÆüÌÜ¤Î9·î20Æü¤Ï¡¢»°Æü·îÂçÂ¤ÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë³«²ñÀë¸À¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¤¥Ê¥º¥Þ½éÅÐ¾ì¤ÎÈøºê¾¢³¤&Æ£ËÒµþ²ð¤¬Ì³¤á¤¿¡£11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×INI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤ê¡¢1¶ÊÌÜ¤Ï¡ÖHERO¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤½Ð¤·¡¢¤Î¤Ã¤±¤«¤é¤½¤Î²ÎÀ¼¤ÇµÒÀÊ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¥À¥ó¥¹¤È²Î¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ÖDon¡Çt Worry¡×¡¢¤·¤Ã¤È¤êÄ°¤«¤»¤ë¡ÖPay Back¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤ÎOST¤Çº£Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖSo You Can Shine¡×¤Ê¤É¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
Èøºê¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Î»þ¤ÎÍ§Ã£¤¬À¾Àî¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤«¤é¥¤¥Ê¥º¥Þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬½Ð¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¤È½Ð±é¤ò´î¤Ó¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÆÞÅ·¤ò¸«¤¿Æ£ËÒ¤Ï¡Ö¾¢³¤¤ÏÀ²¤ìÃË¡×¤È¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖUnrequited Love¡×¡¢Èøºê¡¦Æ£ËÒ¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤âÈäÏª¡£¡ÖNO MORE CRY(D-51 Cover)¡×¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Î¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ²Î¤¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖParty Goes On¡×¤Ø¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤ß¤»¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¶õ¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÆüº¹¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÂçºåÈ¯5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉNovelbright¡£½ÐÈÖÁ°¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç·Ú¤¯T.M.Revolution¡ÖHIGH PRESSURE¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤»¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤«¤é²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£Èà¤é¤Ï°ÊÁ°¤ËÉ÷¿À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤«¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¥á¥¤¥ó¤ÎÍë¿À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¡È¥¤¥Ê¥º¥Þ¥É¥ê¡¼¥à¡É¤ò³ð¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¡£ÆÃ¤Ë¥®¥¿¡¼¡¦²Áï¼¡Ïº¤Ï¡¢15Ç¯Á°¤Ë¥¤¥Ê¥º¥Þ¤ÎµÒÀÊ¤ÇÀ¾Àî¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¸«¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥Ê¥º¥Þ¤ÏÈà¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£1¶ÊÌÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖSunny drop¡×¡£Èà¤é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¡¢¥Ü¡¼¥«¥ëÃÝÃæÍºÂç¤ÎÈþ¤·¤¤¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤ÇÄ°¤«¤»¡¢´ÑµÒ¤ò°ìµ¤¤ËNovelbright¤ÎÀ¤³¦¤ØÆ³¤¯¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Öseeker¡×¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÇÌÀ¤ë¤¤¡Ö°¦¤È¤«Îø¤È¤«¡×¡¢¡Ö¥Ä¥¥ß¥½¥¦¡×¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡ª¡ÖCall me¡×¡Ö¥«¥Î¡¼¥×¥¹¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡ÖWalking with you¡×¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¡áLOVE¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¥¤¥Ê¥º¥Þ¤ÇÉ÷¿À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¡£7Ç¯±Û¤·¤Ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£Ã¸¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡¢£±¶ÊÌÜ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¥¢¥¤¥É¥ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£µÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ©¤ÎÂ·¤Ã¤¿¥³¡¼¥ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÇ®µ¤¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÄ¶ÆÃµÞÆ¨ÁöÃæ¡×¡¢¡ÖÆâ½ï¥Ð¥Ê¥·¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¥×¥ì¥¤¡£¡Ö7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Î1Æü¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¥¤¥³¥é¥Ö¡ª¥¤¥Ê¥º¥Þ¡ª¡×¤ÈµÒÀÊ¤òÀú¤Ã¤Æ¥á¥¿¥ëÄ´¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤ ¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡×¤Ø¡ª¡ÖOh¡ªDarling¡×¤Ç¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤·¡¢10·î8ÆüÈ¯Çä¤Î19th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡×¤âÈäÏª¡£¡Ö¤³¤Î¶õ¤¬¥È¥ê¥¬¡¼¡×¡¢¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Î Á´8¶Ê¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÌ¥¤»¡¢¥¤¥Ê¥º¥Þ¤ËÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£
Fear, and Loathing in Las Vegas¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç7²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ê¥º¥Þ¾ïÏ¢¥Ð¥ó¥É¡£Èà¤é¼«¿È¤âÃÏ¸µ¡¦¿À¸Í¤Ç¡ÖMEGA VEGAS¡×¤È¤¤¤¦²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾Àî¤â²¿ÅÙ¤«½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖReturn to Zero¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥³¥¢¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇµÒÀÊ¤ò¹âÍÈ¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖSong of Steelers¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤ÎSo¤ÈMinami¤¬¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Minami¤¬µÒÀÊ¤Ø½Ð¤ÆÀú¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼«Í³¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡Ö²æ¤é¤¬¥¢¥Ë¥¡¢À¾Àî¤µ¤ó¤¬¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤Î¸å¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Î¿¿¹üÄº¡£²¶¤é¤Î¤È¤³¤í¤âÁ´Á³ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Æ¬¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤·¤Æ¿È¤ò¤Þ¤«¤»¤Æ¥Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¡ÖLet Me Hear¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖVirtue and Vice¡×¤Ø¡£Â³¤¤¤ÆÈà¤é¤ÈÀ¾Àî¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖBe Affected¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀ¾Àî¤âÅÐ¾ì¤·¡¢So¤ÈºÇ¹â¤ËÇ®¤¤¥Ï¥â¥ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£À¾Àî¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤â¤µ¤é¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖParty Boys¡×¡ÖLuck Will Be There¡×¤Þ¤ÇÁ´7¶Ê¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËË½¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢ºòÇ¯¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤¬¤Î¡¼¤º¡Ê⻑ÌîÇî+°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ë¡×¤À¡£ºòÇ¯À¾Àî¤¬¡ÖÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Á°²ó¤Î ¡ÈºäËÜ¤¯¤ó¿Í·Á¡É¤«¤é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡¢¡É¥À¥ß¡¼ºäËÜ¡È¿Í·Á¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï20th Century¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖHoney¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Â³¤±¤Æ¡¢ºòÇ¯¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÄ¹ÌîÇî¡×¤Ø¡£½Â¤¤¶ÊÄ´¤Ç¡¢½Â¤¯¥¥á¤ëÄ¹Ìî¤Ï¤µ¤¹¤¬¡ª¡¡²ñ¾ì¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¥Ò¥í¥·¡×¥³¡¼¥ë¤Ç°ìÂÎ´¶¤òÆÀ¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Ì¾¶Ê¡Ö°¦¤Ê¤ó¤À¡×¤Ç¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢À¾Àî¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£Ä¹Ìî¤¬¡ÖNHK¤Ç¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¡ÊÄ¹Ìî¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ë¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡Ù¤¬Âè°ì°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢À¾Àî¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ä¥·¥¬!?¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖTAKE ME HIGHER¡×¤òÀ¾Àî¤ÈÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¤Ê¤ó¤ÈÅÓÃæ¤Ç¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¬¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡ª²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÍ¯¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥£¥¬¤ÈÀ¾Àî¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖWA¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤É¤í¤¦¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡¢¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿·¶Ê¡Ö¤Ê¤¬¤Î¡¼¤º¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤òÈäÏª¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö²Æ¤Î¥¥Ã¥«¥±¡×¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¾Àîµ®¶µ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£À¾Àî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡££±¶ÊÌÜ¤Ï¡ÖNever say Never¡×¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤«¤éµÒÀÊ¤ÏÏÓ¤ò·Ç¤²¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£¤½¤ÎµÒÀÊ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¡¢À¾Àî¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë¡£¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥¤¥Ê¥º¥Þ¡ª¡×¤È2¶ÊÌÜ¡ÖBREACH¡×¤Ø¡£À¾Àî¤Ï¥¤¥Ê¥º¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¢²ì¸©¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡Ö¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼¢²ì¸©¤ò°ì½ï¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Íâ½µ¤Ë¤Ï¡Ê¼¢²ì¤Ç¡Ë¡Ö¹ñ¥¹¥Ý¡¦¾ã¥¹¥Ý¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¡Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡ËÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤éÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¡¢º£¤äÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢Novelbright¤Î¥®¥¿¡¼¡¢²Áï¼¡Ïº¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£Æó¿Í¤Ï¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¶¯¤¯¥Ï¥°¡£ºî»ì¤òÀ¾ÀîËÜ¿Í¤¬¡¢ºî¶Ê¤ò²¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖHEROES¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²¤Ï15Ç¯Á°¡¢15ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¤¥Ê¥º¥Þ¤ÇÀ¾Àî¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¾Àîµ®¶µ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î15Ç¯¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤È¤¦¤È¤¦¼Â¸½¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿²ñ¾ì¤ÎÃ¯¤â¤¬ËË¤òÎÞ¤ÇÇ¨¤é¤·¤¿¡£
¸åÈ¾À¾Àî¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¥¹¥Ý¡¦¾ã¥¹¥Ý¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÈÈó¸ø¼°¥½¥ó¥°¡É¡Ö¶Á¥±³åºÓ¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÍÉ¤é¤·¡¢¡ÖFREEDOM¡×¡ÖBEYOND THE TIME-¥á¥Ó¥¦¥¹¤Î±§Ãè¤ò±Û¤¨¤Æ- ¡×¤Ç²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢ºÇ¸å¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSINGularity · -VOYAGE-¡Ù¤«¤é¡¢Fear, and Loathing in Las Vegas¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖEnergy Overflow¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏSo&Minami¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ºÆ¤Ó¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1ÆüÌÜ¤Î¥È¥ê¤Ï¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡£¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤â5²óÌÜ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Î´é¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿°áÁõ¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¡¢¤µ¤é¤ËMY FIRST STORY¤ÎKid¡Çz¡¢Nob¡¢¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂ·¤¨¡¢£±¶ÊÌÜ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿Èô¤Ð¤·¤¹¤®!!¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÌÔÎõ±§Ãè¸ò¶Á¶Ê¡¦Âè¼·³Ú¾Ï¡ÖÌµ¸Â¤Î°¦¡×¡×¡¢¥é¥Ã¥×Ä´¤Î¡ÖThe Diamond Four¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£
¹±Îã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Î¸å¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹ FORSQUAD¡Ù¼çÂê²Î¡ÖEvent Horizon¡×¡¢4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥×¥íÌîµå¡¦ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê 2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÐ¾ì¶Ê¡ÖAcceleration¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ìë¶õ¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤Î¶Ê¡×¤È¡ÖRe:Story¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥¬¥é¥Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÁª¤ó¤À¶Ê¤Ï¡¢¡ÖÁö¤ì¡ª -ZZ ver.-¡×¡£ÅÓÃæ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ý¤Ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÈµÒÀÊ¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤À¤±¤¬µ±¤¯±é½Ð¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌë¶õ¤ËÉâ¤«¤ÖÀ±¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Ç¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾Àî¤¬»²²Ã¤¹¤ëÃãÈÖ¤Î»þ´Ö¡£É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤¬»ý¤ÄÅâÁðÌÏÍÍ¤ÎÉ÷Ï¤Éß¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¤Ä¤¥Þ¥ó¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÉ÷¤Ë²Î¤¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡×¡Ö¤³¤Î£´¿Í¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ì¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤â¡Ê¼«Ê¬°Ê³°¤Î¡Ë¤³¤Î£³¿Í¤Ç¤ÏÎÏÉÔÂ¤Ê¤Î¡¡¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤»¡¡¤¢¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤ò¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¶«¤ó¤Ç¡ªT.M.Revolution¡ª¡×¤ÈµÒÀÊ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤ÎT.M.Revolution¥³¡¼¥ë¡ª¡¡¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿À¾Àî¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤â¤â¥¯¥íÁ´°÷¤Ç¡ÖLEVEL 4¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤òÎ¾¼ê¤Ç°®¤ê¤·¤á¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²Î¤¦À¾Àî¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹¤Ç½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢¤³¤Î¶Ê¡×¤È½ª»Ïº¤¤ê´é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÃãÈÖ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥¤¥Ê¥º¥Þ¤À¤±¡£À¾Àî¤È¤â¤â¥¯¥í¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö¤³¤Î¤¢¤È·»µ®¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ê¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢À¾Àî¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¡ÖZ¡×¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡¢1ÆüÌÜ¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë21Æü¤Ï¡¢ÁðÄÅ»Ô¤Î¶¶Àî»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë³«²ñÀë¸À¤ÇËë³«¤±¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤Ç½é¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦IS:SUE¡£RIN¡¢NANO¡¢YUUKI¤Î£³¿Í¤¬¸µµ¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¡ÖSHINING¡×¡ÖCONNECT¡×¡ÖTHE FLASH GIRL (Rock ver)¡×¤òÂ³¤±¤Æ¥×¥ì¥¤¡£¡Ö¤á¤Á¤ã½ë¤¤¤Í¡£¿å°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤³¤Î¸å¤â¿å¤âÂÀÍÛ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ó¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Öº£²ó¤Î°áÁõ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï³¤Â±¡£¤Ç¤â¤³¤³¤Ï³¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÈüÇÊ¸Ð¤À¤«¤é¸ÐÂ±!?¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÏÃ¤·¤ÆµÒÀÊ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò·ó¤Í¤¿¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ðrap¡×¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖNo Game Over¡×¡Ö¥³¥¨remix inter¡×¤ò¡¢¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ä¥¿¥ª¥ë¤Þ¤ï¤·¤ò¸ò¤¨¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤â³À´Ö¸«¤¨¤¿¡ÖTiny Step¡×¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡ÖBreaking Thru the Line¡×¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¥¤¥Ê¥º¥Þ½éÅÐ¾ì¤ÎÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡£Âç¤¤Ê´¿À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÆú¿§Passions¡ª¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡¢µÒÀÊ¤Î¥³¡¼¥ë¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª¤è¤¯ÄÌ¤ë²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¡¢¡ÖÌ¤Íè¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºîÉÊ¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï12¿Í¤È1¿Í¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀâÌÀ¤â²Ã¤¨¡¢¡Ö¼¢²ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¡¢¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹¤â½é¤á¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÈüÇÊ¸Ð¤Î¶á¤¯¤À¤«¤éÉ÷¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£µÒÀÊ¤Î¥³¡¼¥ë¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡ÖJustBelieve!!!¡×¤Î¸å¡¢Âµ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¸÷¤ëËÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÌá¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥²¥¢¥²¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖåçÍð¡ª¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¥í¡¼¥É¡×¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿À¾Àî¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡ª¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇØÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¾Àîµ®¶µ¡×¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î²Î»ì¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£À¾Àî¤¬¡Öº®¤¶¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë°áÁõ¤òºî¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Þ¤¿Â¾¤Ç¤â¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖTOKIMEKI Runners¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖFly with You!!¡×¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¼¢²ì¸©½é¾åÎ¦¡¢¥¤¥Ê¥º¥Þ½é½Ð±é¤ÎFRUITS ZIPPER¤Ï¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÎÂç¤¤Ê¥³¡¼¥ë¤Ë¤Î¤Ã¤Æñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤È¡ÖNEW KAWAII¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£²Ä°¦¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢µÒÀÊ¤ò¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¤¢¤²¤ë¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤°ìÌÌ¤â¸«¤¨¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¤ê¡¼!¡×¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¡Öº£Æü¤Ï½é¤á¤ÆÈüÇÊ¸Ð¤ò¸«¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ß¤ó¤Ê¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ö¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸µµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼¢²ì¸©½é¾åÎ¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤Î¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡¢´ÑµÒ¤âÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£¸µµ¤¤ËÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¡Ö¤Ô¤å¤¢¤¤¤ó¤¶¤ï¡¼¤ë¤É¡×¡¢¡Ö¥Ô¥Ý¥Ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¥Ô¥Ý¥Ñ¥Ý¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö´°àú¼çµÁ¤Ç¡ù¡×¡£²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¥¤¥Ê¥º¥Þ½éÅÐ¾ì¤ÎYUTA (NCT) ¡£µÒÀÊ¤«¤é¥¥ã¡¼¥Ã¤È¤¤¤¦´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡ÖNew World¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÎYUTA¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¾¯¤·¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Î¡ÖSave You¡×¤ËÂ³¤¡¢¡ÖPossiboo-hoo¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀú¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡ÖOh-o-hooo¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ4¶ÊÌÜ¡ÖWhen I¡Çm Not Around¡×¤Ç¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤¿À¾Àî¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥®¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢YUTA ¤È´é¤ò´ó¤»¤Æ²Î¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤¬¿¶¤ê²ó¤¹¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬êÁ¤¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È10·î¤«¤é¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ØYUTA LIVE TOUR 2025¡Ù¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëYUTA¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ÆüÊ¹¤¤¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤òÏÃ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡ª¥¤¥Ê¥º¥Þ¡¡Are you ready¡©¡×¤È¡¢¡ÖTwo Of Us¡×¡ÖOff The Mask¡×¡ÖBAD EUPHORIA¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥×¥ì¥¤¡¢Á´7¶Ê¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ë²Î¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÃËÀ7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×IMP.¤â¡¢¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð±é¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖTricky¡×¡ÖSWITCHing¡×¤È¥×¥ì¥¤¡£°ì»åÍð¤ì¤Ì¥À¥ó¥¹¤Ë¡¢µÒÀÊ¤â¥Î¤Ã¤Æ±þ¤¨¤ë¡£Â³¤¯¡ÖGo Higher¡×¤Ç¤Ï¡¢µÒÀÊ¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¡ª
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£¤½¤·¤ÆÄØÂÙ²æ¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¥®¥ã¥°¡Ö£²¤Ä¤Î¶ÚÆù¥Ð¥¥Ð¥¥Ð¥Ã¥¡¼¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤â°ì½ï¤Ë¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¡×¤È¥³¡¼¥ë¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â±Æ»³ÂóÌé¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤ÎÈà¤¬»Ð¤ÎÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖReckless Love¡×¤ä¡ÖSYNERGY¡Á°Ê¿´ÅÁ¿´¡Á¡×¡¢¡ÖAKANESASU¡×¡¢¡ÖROCKIN¡Ç PARTY¡×¡¢¾®»Ø¤òÎ©¤Æ¤ÆÏÓ¤òÍÉ¤é¤¹¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡ÖCRUISIN¡Ç¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ó¥¯¥í´¶¤Î¹â¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡ÖÀ¾Àî¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¼¡¤â¡¢¤¼¤Ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËËÍ¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿Êý¤â¤¼¤ÒIMP.¤ò±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¼¡¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎFANTASTICS¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖTOP OF THE GAME¡×¡ÖSPLASH¡×¤ÈÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¡¢µÒÀÊ¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÏ¤à¡£1¿Í¤º¤Ä¥À¥ó¥¹¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖDiVE¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¡¢¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡ÖFLY WITH YOU¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡£¡Ö¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¡Éº£¤³¤ÎÀ¼¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤«¡É¥¯¥é¥Ã¥×¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¡¢½é¤á¤ÆFANTASTICS¤ò¸«¤ë¿Í¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¡£9·î17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖBFX¡×¡¢Âç¤¤¯¼ê¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥ß¥É¥ë¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖYellow Yellow¡×¡¢µÒÀÊ¤â¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê¤Ä¤Ä¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖVICTORY¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖSomeday¡×¤ÈÂ³¤¯¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖChoo Choo TRAIN¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ä°ìÎó¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¢°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡ª¡×¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖGot Boost?¡×¤Ï¡¢²Ä°¦¤µ¤Î¤¢¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖShake it off¡×¡£¡Öº£¤Î¤Ç½ª¤ï¤ê¤È»×¤¤¤¤ä¡ÄÀ¾Àîµ®¶µ¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÀ¾Àî¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¥é¥¤¥ó¡×¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤¤¡¢¥Ø¥É¥Ð¥ó¤·¡¢ÍÙ¤ê¡¢µÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ17Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎºÇ¸å¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢T.M.Revolution¡ªºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ò¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ÖT.M.R. LIVE ELECTION -VOTE 30-¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¹½À®¡£»öÁ°¤Ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢£±¶ÊÌÜ¡ÖSHAKIN¡Ç LOVE¡×¤«¤éµÒÀÊ¤Î°ìÈÖ¸å¤í¤Î¿Í¤Þ¤Ç¼ê¤ò¤¢¤²Èô¤ÓÄ·¤Í¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¡ÖMID-NITE WARRIORS¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤Ç²ñ¾ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂç¹ç¾§¡£¡ÖVITAL BURNER¡×¤Ç¤Ï²Î»ì¤Î¡ÖÊú¤¹ç¤¨¤ë·¯¤À¤±É¬Í×¤À¤í¡×¤ÎÉôÊ¬¤ò¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¤À¤±É¬Í×¤À¤í¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ²Î¤¤¡¢µÒÀÊ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¡¢´ÑµÒ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ø·¸¼ÔÁ´¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¡£2009Ç¯¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸øÊç¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤ÀÌ¾Á°¤â¡¢¤¹¤´¤¯°¦¾ð¤â°¦Ãå¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¡É¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ê¤Î¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É°Ê³°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤ÐÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËèÇ¯¡¢»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¿©¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Á¤ã¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤³¤³¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤â¤³¤Î¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Ç¡¢ËÍ¤È°ì½ï¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖWasteland Lost¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÖÌ´¸¸¤Î¸Ì¸÷¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃ¦¤®¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ë¡£¥È¡¼¥Á¤Î¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ÖZips¡×¡¢¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ÇÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥×¥ì¥¤¤·¤¿¡ÖLOVE SAVER¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖThe edge of Heaven & Revolution¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖLakers¡×¤ò²Î¤¤¡¢Á´°÷¤¬¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ17Ç¯¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÀ¾Àî¤¬¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤¼¡×¤È¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢½ª±é¸å¤ËÍèÇ¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÆüÄø¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢2026Ç¯9·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢20Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¾ì½ê¤Ïº£²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¼¢²ì¸©Î©ÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´ÛÀ¾ÎÙ¡¢±¨´ÝÈ¾Åç¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£¿·Ì¾¾Î¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ã¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2025¡ä
9·î20Æü(ÅÚ)¡¡¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô ±¨´ÝÈ¾Åç¼ÇÀ¸¹¾ì
9·î21Æü(Æü)¡¡¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô ±¨´ÝÈ¾Åç¼ÇÀ¸¹¾ì
¢¨¼¢²ì¸©ÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´ÛÀ¾ÎÙ Â¿ÌÜÅª¹¾ì
