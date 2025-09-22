¼ãÄÐÀé²Æ¡¡É×¤Ï¡ÖÀèÀ¸¡×²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÎÁ°Æü¤Ë¡Ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¢¥ó¥ß¥«¶Ã¤¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡Á¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMAº§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖGIRL or LADY¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡×¤Ë½Ð±é¡£°Õ³°¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¡¦ÀÄ»³¤Ë¤¢¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ß¡¼¡×¤ÎÂåÉ½¤Çº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¿¢ÁðÈþ¹¬»á¤¬¡¢É×ÉØ¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¡×¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö±ü¤µ¤Þ¤¬¤À¤¤¤¿¤¤²ÈÄíÆâÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¤´¼ç¿Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â±ü¤µ¤Þ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÄÐ¼«¿È¤Ï¡ÖÀ¸ÅÌ¡×¤ÎÌò³ä¤ÇÉ×¤¬¡ÖÀèÀ¸¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤«Á´ÉôÃ¶Æá¤µ¤ó¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÎÁ°Æü¤Ë¤ÏÉ×¤«¤é¡Ö¥í¥±¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ÊÍ½Äê¤¬¡ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£½Ð±é¼Ô¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÇï¼ê¤·¤¿¡£