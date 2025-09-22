¡Ú¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡ÛÎÓË§Àµ»á ¿äÁ¦¿Í¤Þ¤È¤á
Íè·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¡£Î©¸õÊä¤·¤¿ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Î¿äÁ¦¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨ÊÂ¤Ó½ç¤ÏÈ¯É½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡Ë
¢£ÎÓË§Àµ»á¤Î¿äÁ¦¿Í
¡Ê¢¨·É¾ÎÎ¬¡£½°»²¤Î¤¢¤È¤Î¿ô»ú¤ÏÅöÁª²ó¿ô¡Ë
1 ÅÄÂ¼·ûµ× ½°10 µì´ßÅÄÇÉ ¡ú¿äÁ¦¿ÍÂåÉ½
2 ÀÐ¶¶ÎÓÂÀÏº ½°2 µì´ßÅÄÇÉ
3 °ËÆ£ÃéÉ§ ½°6 ÌµÇÉÈ¶
4 ¹¾Æ£Âó ½°8 ÌµÇÉÈ¶
5 ¶â»ÒÍÆ»° ½°2 µì´ßÅÄÇÉ
6 ·ª¸¶¾Ä ½°1 ÌµÇÉÈ¶
7 ¸åÆ£ÌÐÇ· ½°8 ÌµÇÉÈ¶
8 ÅçÅÄÃÒÌÀ ½°1 ÌµÇÉÈ¶
9 ÃæÃ«¸µ ½° 12 ÌµÇÉÈ¶
10 À¾ÅÄ¾¼Æó ½°3 µì´ßÅÄÇÉ
11 ¹À¥·ú ½°1 ÌµÇÉÈ¶
12 ËÙÆâ¾Û»Ò ½°5 µì´ßÅÄÇÉ
13 ¹¾Åç·é »²3 µì°ÂÇÜÇÉ
14 ¾®ÎÓ°ìÂç »²1 µì´ßÅÄÇÉ
15 ºù°æ½¼ »²5 ÌµÇÉÈ¶
16 À¾ÅÄ±ÑÈÏ »²1 ÌµÇÉÈ¶
17 Æ£ÌÚ¿¿Ìé »²2 µì´ßÅÄÇÉ
18 ¸ÅÀî½Ó¼£ »²4 ÌµÇÉÈ¶
19 ÉñÎ©¾º¼£ »²3 ÌµÇÉÈ¶
20 µÈ°æ¾Ï »²1 µì´ßÅÄÇÉ
21 °ëºê¿ÎÉ§ »²3 µì´ßÅÄÇÉ ¡úÁªµóÀÕÇ¤¼Ô
¡þ ¡þ ¡þ
ÌµÇÉÈ¶ 11¿Í¡¢µì´ßÅÄÇÉ 9¿Í¡¢µì°ÂÇÜÇÉ 1¿ÍÌóÈ¾¿ô¤ò¼«¤é¤ÈÆ±¤¸µì´ßÅÄÇÉ¤ÎµÄ°÷¤¬Àê¤á¡¢»Ä¤ê¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ï¤Û¤ÜÌµÇÉÈ¶µÄ°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½°µÄ±¡¤ÇÅöÁª4²ó°Ê²¼¤Î¼ã¼ê¤Ï6¿Í¡£½÷À¤Ï1¿Í¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£