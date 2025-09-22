みちょぱ、夫・大倉士門と“2日連続”世界陸上を生観戦 顔寄せ合う2ショットで報告「最高でした」
【モデルプレス＝2025/09/22】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が9月21日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫でタレントの大倉士門と同日まで国立競技場で開催されていた東京世界陸上を観戦した様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】みちょぱ、夫との世界陸上観戦ショット
みちょぱは「2日連続もちろんこの方と」と夫との観戦を報告。キラキラしたフィルターを使用して顔を寄せ合う仲睦まじい2ショット動画を披露した。
ほかにも「2DAYS最高でした」と国立競技場の様子を映した投稿や、「今回初めて国立行って いつもみてた世界陸上を生でみれて あの歓声を生で聞きながら参加もできて 最高の2DAYSでした」「毎日テレビにかぶりついてた1週間楽しかった〜 次は2年後の北京観に行きたいな〜」と熱い思いをつづった投稿を公開している。
この投稿に、ファンからは「仲良し夫婦」「羨ましい」「2日連続すごい」「楽しそう」「素敵な時間」といった声が上がっている。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表。互いのSNSではたびたび2ショットなどを投稿し、仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
