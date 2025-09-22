明日の『あんぱん』“嵩”北村匠海、“のぶ”今田美桜との話からアンパンマンのライバルを生み出す
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週「愛と勇気だけが友達さ」（第127回）が9月23日に放送される。
【写真】ばいきんまん誕生の理由を聞く蘭子（河合優実）
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
■第127回あらすじ
うれしい話を聞いたと息を弾ませて帰ってきたのぶ。アンパンマンに何か足りないと感じていた嵩は、のぶの話を聞いて悪役を描き始める。それから2年の月日がたち、愛すべき悪役のばいきんまんは子どもたちに人気のキャラクターへと成長する。
そんなある日、蘭子（河合優実）が嵩にばいきんまんが生まれた理由を尋ねると、聞いていた八木（妻夫木聡）は思わず押し黙る…。そして嵩は、次々とキャラクターを生み出していく。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
