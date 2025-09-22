´Ú¹ñ¡¢9·î1¡Á20Æü¤ÎÍ¢½Ð¤¬Á°Ç¯Èæ13¡¥5¡óÁý¡Ä°ìÆüÊ¿¶Ñ¤Ï10¡¥6¡ó¸º
º£·î¤ÎÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ú¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¤ÏÁà¶ÈÆü¿ôÁý²Ã¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç10¡ó°Ê¾åÁý¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢Áà¶ÈÆü¿ô¸ú²Ì¤ò½ü¤¤¤¿°ìÆüÊ¿¶ÑÍ¢½Ð¤ÏÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤Ê¤ÉÍ¾ÇÈ¤ÇÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£
´ØÀÇÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î1¡Á20Æü¤ÎÍ¢½Ð¤Ï401²¯¥É¥ë¡ÊÌó6Ãû±ß¡Ë¤È¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ13¡¥5¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Áà¶ÈÆü¿ô¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿°ìÆüÊ¿¶ÑÍ¢½Ð³Û¤Ï24²¯3000Ëü¥É¥ë¤È¡¢ºòÇ¯¡Ê27²¯2000Ëü¥É¥ë¡ËÈæ¤Ç10¡¥6¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤ÎÍ¾ÇÈ¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÁà¶ÈÆü¿ô¤Ï16¡¥5Æü¤È¡¢½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡¢Ãæ½©¡ËÏ¢µÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿ºòÇ¯¡Ê13¡¥0Æü¡Ë¤è¤ê3¡¥5ÆüÂ¿¤¤¡£
Àè·î¤Î·î´ÖÍ¢½Ð¤Ï1¡¥3¡óÁý¤¨¡¢3¥«·îÏ¢Â³¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢ÂÐÊÆÍ¢½Ð¤ÏÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç12¡ó¸º¾¯¤·¡¢2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎºÇÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1¡Á20Æü¤ÎÍ¢½Ð¤òÉÊÌÜÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢È¾Æ³ÂÎ¡Ê27¡¥0¡ó¡Ë¡¢¾èÍÑ¼Ö¡Ê14¡¥9¡ó¡Ë¡¢Á¥Çõ¡Ê46¡¥1¡ó¡Ë¡¢ÌµÀþÄÌ¿®µ¡´ï¡Ê3¡¥3¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÌýÀ½ÉÊ¡Ê¡Ý4¡¥5¡ó¡Ë¤Ê¤É¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¡£
¹ñÊÌ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¡Ê1¡¥6¡ó¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡Ê6¡¥1¡ó¡Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê22¡¥0¡ó¡Ë¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡¢10¡¥7¡ó¡Ë¡¢ÂæÏÑ¡Ê22¡¥9¡ó¡Ë¤Ê¤É¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹ñ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£
Í¢Æþ¤Ï382²¯¥É¥ë¤È¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç9¡¥9¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
ÉÊÌÜÊÌ¤Ë¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê4¡¥1¡ó¡Ë¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÈ÷¡Ê49¡¥9¡ó¡Ë¡¢µ¡³£Îà¡Ê16¡¥3¡ó¡Ë¡¢Å·Á³¥¬¥¹¡Ê10¡¥4¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¡¢¸¶Ìý¡Ê¡Ý9¡¥4¡ó¡Ë¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¡£
¹ñÊÌ¤ËÃæ¹ñ¡Ê18¡¥8¡ó¡Ë¡¢EU¡Ê10¡¥4¡ó¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡Ê6¡¥9¡ó¡Ë¡¢ÆüËÜ¡Ê4¡¥5¡ó¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê27¡¥7¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£
Í¢½Ð³Û¤¬Í¢Æþ³Û¤ò¾å²ó¤ê¡¢ËÇ°×¼ý»Ù¤Ï19²¯¥É¥ë¤Î¹õ»ú¡£