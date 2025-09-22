µÞÀÃî¿â±ê¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤Î¡ÖDEEN¡×ÃÓ¿¹½¨°ì¡¡¼ê½Ñ½ª¤¨¡ÖÌµ»ö¤ËÂà±¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDEEN¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÃÓ¿¹½¨°ì¡Ê55¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢µÞÀÃî¿â±ê¤Î¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Ð¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃÓ¿¹¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤½¤ÐÅ¹¡ÖÃÓ¿¹¤½¤Ð¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÎSNS¤Ï20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡ÖÃÓ¿¹½¨°ì¡¡½Ð±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓÃÓ¿¹½¨°ì¤¬µÞÀÃî¿â±ê¤Î¤¿¤á¡¡¶ÛµÞÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÓ¿¹¤Ï22Æü¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÞÀÃî¿â±ê¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÂà±¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¹¤«¤¤Îå¤Þ¤·¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¯¤·ÀÅÍÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤â²Î¤Ë¶¾Çþ¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÄ²¤â¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹¹¿·¤¹¤ë¡ÖDEEN¡×¤ÎX¤Ç¤â¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈDEEN¥Ü¡¼¥«¥ëÃÓ¿¹½¨°ì¤Ï¡¢µÞÀÃî¿â±ê¤Ë¤è¤êÆþ±¡¡¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÂà±¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£
¡¡¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Þ¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡Öº£¸å¤Ï°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢ÂÎÄ´¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃÓ¿¹½¨°ì¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£