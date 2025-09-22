¡Ú¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡ÛÌÐÌÚÉÒ½¼»á ¿äÁ¦¿Í¤Þ¤È¤á
Íè·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¡£Î©¸õÊä¤·¤¿ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤Î¿äÁ¦¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨ÊÂ¤Ó½ç¤ÏÈ¯É½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡Ë
¢£ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤Î¿äÁ¦¿Í
¡Ê¢¨·É¾ÎÎ¬¡£½°»²¤Î¤¢¤È¤Î¿ô»ú¤ÏÅöÁª²ó¿ô¡Ë
1 ¿·Æ£µÁ¹§ ½°9 µìÌÐÌÚÇÉ ¡ú¿äÁ¦¿ÍÂåÉ½
2 Åì¹ñ´´ ½°2 µìÌÐÌÚÇÉ
3 ¾åÅÄ±Ñ½Ó ½°2 µìÌÐÌÚÇÉ
4 ¹¾ÅÏÁïÆÁ ½°9 ËãÀ¸ÇÉ
5 ÂçÀ¾ÍÎÊ¿ ½°1 ÌµÇÉÈ¶
6 ³á»³¹°»Ö ½°9 ÌµÇÉÈ¶ ¡úÁªµóÀÕÇ¤¼Ô
7 ÌÚ¸¶Ì ½°6 µìÌÐÌÚÇÉ
8 ÎëÌÚµ®»Ò ½°5 µìÌÐÌÚÇÉ
9 ÎëÌÚÈ»¿Í ½°4 µìÌÐÌÚÇÉ
10 ¹â¸«¹¯Íµ ½°2 µìÌÐÌÚÇÉ
11 ±Ê²¬·Ë»Ò ½°7 ËãÀ¸ÇÉ
12 ÃæÃ«¿¿°ì ½°5 µìÌÐÌÚÇÉ
13 Ê¿¸ýÍÎ ½°6 µìÌÐÌÚÇÉ
14 Á¥ÅÄ¸µ ½°14 µìÌÐÌÚÇÉ
15 ¸ÅÀî¹¯ ½°4 µìÌÐÌÚÇÉ
16 µÜºêÀ¯µ× ½°5 µìÌÐÌÚÇÉ
17 ¿¹²¼ÀéÎ¤ ½°1 ÌµÇÉÈ¶
18 ¾åÌîÄÌ»Ò »²3 ÌµÇÉÈ¶
19 ²ÃÆ£ÌÀÎÉ »²1 µìÌÐÌÚÇÉ
20 ¹â¶¶¹îË¡ »²3 ËãÀ¸ÇÉ
µìÌÐÌÚÇÉ 13¿Í¡¢ËãÀ¸ÇÉ 3¿Í¡¢ÌµÇÉÈ¶ 4¿Í¼«¤é¤¬¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤¿µìÌÐÌÚÇÉ¤ÎµÄ°÷¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤â¿äÁ¦¿Í¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿µÄ°÷¤¬11¿Í¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£½°µÄ±¡¤ÇÅöÁª4²ó°Ê²¼¤Î¼ã¼ê¤Ï7¿Í¡¢½÷À¤Ï4¿Í¤Ç¤·¤¿¡£