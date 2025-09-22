日産自動車は、独自の運転支援システム「プロパイロット」の次世代版を搭載した試作車の走行実験を報道陣に公開した。

２０２７年度に投入する市販車から搭載する予定だ。

従来は高速道路の自動運転にとどまっていたが、英新興企業「ウェイブ・テクノロジーズ」との連携によって人工知能（ＡＩ）をシステムに組み込み、市街地の自動運転にも対応できるようになった。運転手が監視した上で、状況に応じて手動操作に切り替える「レベル２」の自動運転に相当する。

試作車は、車両に搭載した１１個のカメラや、遠方を認識できる「ライダー」と呼ばれるセンサーを活用。ウェイブのＡＩがカメラ映像をもとに０・１秒ごとに周囲の状況を判断し、次に起こりそうなことも予測しながら操作する。

読売新聞記者が東京・銀座で行われた走行実験で試乗したところ、複数車線のある交差点で右折する際、前後の車両と適切な距離を取りながら安全に曲がることができた。見通しの悪い路地では、前方に駐車した車の影から出てきた歩行者を認識して減速し、危険を感じる場面はなかった。

自動運転技術の開発責任者、飯島徹也氏は「人間の脳に極めて近い思考回路を持つＡＩを活用しており、ベテランドライバーのように先を予測しながら運転できる」と話した。