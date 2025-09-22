◇MLB ナショナルズ3-2メッツ(日本時間22日、シティ・フィールド)

小笠原慎之介投手が所属するナショナルズのジェーコブ・ヤング選手が、メッツ戦で二度のスーパーキャッチを披露しチームの勝利に貢献。特に5回にみせた華麗な足技によるフライキャッチは、周囲の度肝を抜くプレーとなりました。

そのヤング選手はこの日、9番・センターで先発出場。3-1で迎えた5回裏の守備でそのプレーが飛び出しました。

この回のメッツの先頭打者はブレット・バティ選手。するとジェーク・アービン投手のストレートをフルスイングし、センターへの大飛球となります。

ヤング選手はこれをフェンスにぶつかりながらジャンピングキャッチ。すると壁に当たった衝撃で体は跳ね返り、グラブからボールが飛び出してしまいます。ヤング選手はそれでも着地で踏ん張り体勢をなんとか持ちこたえると、地面に落ちかけているボールを右足で蹴り上げます。頭上に上がったボールは改めてヤング選手のグラブに収まりました。

この衝撃的なプレーには味方のアービン投手も思わず頭を抱えます。取った本人も驚きから笑みがこぼれます。打ったバティ選手は既に2塁を回っていたので、危うくノーアウト3塁になるピンチを救いました。

そしてヤング選手は3-2と1点リードした最終回の守備でも見せます。1アウトからフランシスコ・アルバレス選手の打球が左中間深く大飛球を放ちます。これをヤング選手が全力で追いジャンプ一番ホームランキャッチ。土壇場で同点に追いつかれるピンチを防ぎました。

ヤング選手は試合後のインタビューで5回のプレーについて「蹴ろうとしたんだ。実際に蹴ろうとしたというより、本能的に蹴ったんだと思う。純粋な反応だった。なぜか自分の方に戻るように蹴れて、キャッチできた。だからAAU（少年時代に所属していたチーム）のサッカーコーチに感謝したい」と語りました。

ヤング選手の守備に助けられたアービン投手も「目の前で見た中で最高のプレーだった。おそらく、これまで見たあらゆるプレーの中でも最高だ」と称賛しました。