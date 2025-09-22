¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¼Ì¿¿Äó¶¡¡áNHK

¡¡Ëè½µ·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¡£9·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè127ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬°­Ìò¡¦¤Ð¤¤¤­¤ó¤Þ¤ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£

¡¡¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡¢ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¡¢±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Âè126ÏÃ¡£

¡¡Âè127ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ÈÂ©¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ö¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë²¿¤«Â­¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿ó¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ°­Ìò¤òÉÁ¤­»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é2Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Á¡¢°¦¤¹¤Ù¤­°­Ìò¤Î¤Ð¤¤¤­¤ó¤Þ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬¿ó¤Ë¤Ð¤¤¤­¤ó¤Þ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Ï²¡¤·ÌÛ¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¿ó¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤­¡Ä¡Ä¡£

¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë