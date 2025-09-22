赤城乳業は、「セルフクラッシュチョコミント、クッキークリーム」を9月23日から発売する。



「セルフクラッシュチョコミント」

「セルフクラッシュ」は容器側面をパリパリチョコでコーティングし、自分でチョコレートを砕いて好きなチョコの大きさを楽しめるカップアイス。軽く揉んで砕くと、大きめのパキっとチョコレートの食感を楽しめ、よく揉んで砕くと、細かいパリパリチョコを贅沢に楽しめる。砕くときの感触や音も爽快だとか。その日の気分に合わせ、自分好みの砕き方で楽しく味わってみてほしいという。



「セルフクラッシュクッキークリーム」

今回のリニューアルでは、チョコリング（チョコリングとは、カップの側面にあるアイスを包んだチョコレート）をより硬くし、揉み心地と爽快感をさらにアップした。さらに新デザインには、砕く楽しさをより多くの人に経験してもらいたいという想いから、「手で揉んで砕く様子」がひと目で伝わる写真を採用し、セルフクラッシュの楽しみ方がより分かりやすく伝わるよう表現した。ぜひ、「セルフクラッシュチョコミント」と「セルフクラッシュクッキークリーム」を試してほしいという。

［小売価格］各194円（税込）

［発売日］9月23日（火）

赤城乳業＝https://www.akagi.com