¡Ö¤É¥Ï¥Þ¤ê¡ª¡×Í¼¿©¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ø¥í¥Ô¥¢¡Ù¤Î¹ØÆþÉÊ¤ò¸ø³«¡ÖÇú¤¦¤Þ¤¹¤®¤Æ¡×
ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Îºù°æÆà¡¹¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Í¼¿©¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ø¥í¥Ô¥¢¡Ù¤Ç¤Î¹ØÆþÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ºù°æ¤Ï¡Ö¤ªÃë¤¬2»þ²á¤®¤ÇÁ´°÷Í¼ÈÓ¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤¼¡¼¤Ã¤¿¤¤¡ª¿²¤ë´ÖºÝ¤Ë¤ªÊ¢¸º¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ëµ¤¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç·Ú¤á¤Ë¡ª¡×¤È¿©»ö¤ò½àÈ÷¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÇ¼Æ¦¤´¤Ï¤ó Âç¿Í¤Ï¾Æ¤²Ø»Ò¤Ê¤É¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¾Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Î²Ø»Ò¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤í¤¯½õ»³°ª¤Ç¤¢¤¨¤¿»³°ò¤¬Çú¤¦¤Þ¤¹¤®¤Æ¤É¥Ï¥Þ¤ê¡ª¡ª»³°ò¤Ë¤¢¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¥í¥Ô¥¢¸ÂÄê¤Î¤í¤¯½õ¤ï¤µ¤Ó±ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¡×¤È¡Ø¥í¥Ô¥¢¡Ù¤Î¹ØÆþÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¿©¸å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¿©´ïÀö¤ï¤Ê¤¤ã¡¼¡¼¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡¢ÊüÃÖ¡ª¡ª¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£