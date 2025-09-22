ËÌÅÍ¾½¡¢¶å½£¤ÎÁÄÊì¤òË¬¤Í¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö4À¤ÂåÂ·¤Ã¤Æ¤Î¾Ð´é¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ê¡²¬¸©¤òË¬¤ì¡¢4À¤Âå¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡ÖÊ¡²¬¤ËÅþÃå¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼Â¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ë½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÁ°²ó¤ÏÂÓ¾õá×¿¾¤Ç¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿²¹þ¤ó¤À¤Î¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Êª¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡¼ ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1ÈÖ¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ï¤â¤ÄÆé¤À¤Ê¡¼¡×¤È´êË¾¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¶å½£¤Ð¡¼¤Á¤ã¤óÇã¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ª¼÷»Ê¤ò¥Ú¥í¥ê ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¤ÎÄ¹À¸¤¤ÎÈë·í¡×¤ÈÁÄÊì¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤Ð¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï89ºÐ¤À¤±¤É·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍÆñ¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö4À¤ÂåÂ·¤Ã¤Æ¤Î¾Ð´é¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁÄÊì¤ÈÂ¹¤é¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¶å½£¤Ð¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬Â¹¤È¤ÒÂ¹¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£