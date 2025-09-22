²ÖÅÄ¸×¾å¡¢²òÀâ¸å¤ËÌ«Àî¿ÆÊý¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö´é¤ò¤À¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²òÀâ¸å¤Ë¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢²ÖÅÄ¤Ï¡ÖÈ¬ÆüÌÜ¤Îº£Æü¤Ï²æ¡¹4¿Í¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿ ¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¤È¥À¥Ö¥ë²òÀâ¤Ç¤·¤¿¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÁêËÐ²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éNHK¤ÎÊý¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿µ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¤¬´é¤ò¤À¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£