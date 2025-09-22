銀座コージーコーナーは、9月19日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「モンブラン」、「渋皮栗のモンブラン」をリニューアル発売した。

銀座コージーコーナーの中でも長年愛され続けているモンブラン2品が、栗の旬の時期に合わせてリニューアルする。改良のポイントは、「味の差し引き」。昔ながらの黄色い「モンブラン」は、マロンあんとマロンダイス入りクリームの甘さを控えめに。全体的な甘さが抑えられたことで栗の味わいが際立ち、栗本来の深い味わいをより楽しめるようになった。

渋皮栗の上品でコク深い味わいが特長の「渋皮栗のモンブラン」は、仕上げの渋皮栗あんを熊本県産蒸し栗ペーストを含む4種のマロンペーストに変更。厳選したマロンペーストをブレンドすることで生まれる、濃厚で芳醇な味わいを堪能できる。新しくなったモンブランをぜひ賞味してほしい考え。



「モンブラン」

「モンブラン」は、栗の豊かな風味が楽しめる、昔ながらの黄色いモンブランとのこと。ふんわり・しっとり焼き上げた口どけのよいスポンジの中に、なめらかなカスタードを入れ、マロンダイスの食感とラム酒の香り豊かなクリームを重ね、仕上げにマロンあんを絞った。マロンあんは栗甘露煮を砕いて混ぜ込み、甘さを控えたことで栗の風味が際立ち、より栗の深い味わいを楽しんでもらえるようになった。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。



「渋皮栗のモンブラン」

「渋皮栗のモンブラン」は、渋皮栗の上品でコク深い味わいと、クリーム、スポンジのハーモニーが楽しめるモンブランとのこと。ふんわり・しっとり焼き上げた口どけのよいスポンジの中に、熊本県産蒸し栗ペーストを使用したなめらかな栗カスタードクリームを入れ、渋皮栗の粒入りチーズクリームを重ね、仕上げに熊本県産蒸し栗ペーストを含む4種のマロンペーストを合わせた渋皮栗あんを絞った。芳醇さが増し、より渋皮栗のコク深い味わいを楽しめるようになった。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。

［小売価格］

モンブラン：496円

渋皮栗のモンブラン：637円

（すべて税込）

［発売日］9月19日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp