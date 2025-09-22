¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡ÖiPhone 16¡×¤Î³ä°ú¤ò4.4Ëü±ß¤ËÁý³Û
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢¡ÖiPhone 16¡×¤Î³ä°ú³Û¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁý³Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï9936±ß³ä°ú¤Î¤È¤³¤í4Ëü3992±ß³ä°ú¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï9·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡³ä°ú¤Ï¡¢¡ÖiPhone 16¡×¤òÂ¾¼Ò¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNPÅ¾Æþ¡Ë¤Þ¤¿¤ÏÈÖ¹æ°Ü¹Ô¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢°ì³ç¤Þ¤¿¤Ï24²ó¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖiPhone 16¡×128GB¥â¥Ç¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢µ¡¼ïÂå¶â14Ëü5440±ß¤«¤é4Ëü3392±ß³ä°ú¤µ¤ì10Ëü1448±ß¤Ç¡¢256GB¥â¥Ç¥ë¤Î¾ì¹ç17Ëü1360±ß¤«¤é³ä°ú¤µ¤ì12Ëü7368±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£