勝村政信、元俳優のラーメン店主の訃報に無念さにじむ「売れてたのに、突然役者辞めて」「今日突然いなくなりました」
俳優の勝村政信（62）が、22日までに自身のXを更新。人気ラーメン店「こましょう」の店主・小松正一さんの訃報を受け、追悼した。
【写真あり】仲の良さが伝わってくる…寺島進、“親友”である元俳優のラーメン店主との2ショット＋追悼の鳥鍋
勝村は20日、Xに「ちょっとショッキンなことがあり、なんだか仲間もざわついてます 劇場入りも迫り、頭の整理をしないとなので、少しつぶつぶ休ませてください」と投稿。「いろいろ落ち着いたら、また再開して再会しましょ 感謝感謝感謝。いつも心に太陽を 明日もみなさま、素敵な一日になりますやうに サーセン」と伝えていた。
翌21日には、上記の要因を告白。「X見たら、こましょうの小松が亡くなったことがつぶつぶされてました」と報告。「同い年で、ウインドインザウィローって音楽劇で初めて一緒になって、ずっと仲良くて。売れてたのに、ラーメン屋になりたいって突然役者辞めて、今日突然いなくなりました」と、自身との関係性を明かし、「小松をかわいがってくださってありがとうございました」と結んだ。
小松さんが営んでいた「こましょう」のXによると、8月半ばから臨時休業が増え、同月下旬に「今夏の暑さで体調が万全ではないため、しばらくお休みさせていただきます」と報告。9月20日に「本日 中華そばこましょう店主 小松正一が旅立ってしまいました。突然すぎてどう報告すれば良いのか分からずすみません」と亡くなったことを報告していた。
小松さんの訃報を受けて、勝村のほか、“三船プロの養成所からの同期生”だったという寺島進も自身のXで追悼している。
