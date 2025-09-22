モデルで俳優の山田優さんは9月21日、自身のInstagramを更新。誕生日パーティーの様子を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山田優さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルで俳優の山田優さんは9月21日、自身のInstagramを更新。誕生日パーティーの様子を公開しました。

【写真】山田優、41歳誕生日ショット公開！

「すてきな年になりますように」

山田さんは「今更ながらBirthday Photo Dump皆〜　ありがとうございました　らぶ」とつづり、12枚の写真と1本の動画を投稿。誕生日パーティーの様子を公開しました。1枚目では、タレントのアンミカさん、モデルの三喜本惠美さんとのスリーショットを披露。華やかで美しい3人の姿からは、仲むつまじい様子が伝わってきます。ほかにも多くの人に祝福されている姿を公開しており、幸せそうな山田さんの姿が印象的です。

この投稿にファンからは、「おめでとうございます」「41歳にはまったくみえない」「いつもきれいですてきです」「幸せだね」「この1年もすてきな年になりますように」といった、祝福の声が寄せられました。

「同年代と思えない」

山田さんは7月5日の投稿で、「7/5 41歳になりました」とつづり、自撮りショットを公開。コメントでは、「おめでとうございます」「自分と同年代と思えない」「いつまでも笑顔がすてき」との声が寄せられています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:古原 美咲)