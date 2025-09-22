「41歳にはまったくみえない」山田優、誕生日ショットに祝福の声！ 「いつもきれい」「幸せだね」
モデルで俳優の山田優さんは9月21日、自身のInstagramを更新。誕生日パーティーの様子を公開しました。
【写真】山田優、41歳誕生日ショット公開！
この投稿にファンからは、「おめでとうございます」「41歳にはまったくみえない」「いつもきれいですてきです」「幸せだね」「この1年もすてきな年になりますように」といった、祝福の声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「すてきな年になりますように」山田さんは「今更ながらBirthday Photo Dump皆〜 ありがとうございました らぶ」とつづり、12枚の写真と1本の動画を投稿。誕生日パーティーの様子を公開しました。1枚目では、タレントのアンミカさん、モデルの三喜本惠美さんとのスリーショットを披露。華やかで美しい3人の姿からは、仲むつまじい様子が伝わってきます。ほかにも多くの人に祝福されている姿を公開しており、幸せそうな山田さんの姿が印象的です。
「同年代と思えない」山田さんは7月5日の投稿で、「7/5 41歳になりました」とつづり、自撮りショットを公開。コメントでは、「おめでとうございます」「自分と同年代と思えない」「いつまでも笑顔がすてき」との声が寄せられています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
